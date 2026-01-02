Il est temps de s'inscrire sur les listes électorales pour voter aux municipales...

Pour pouvoir voter lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars 2026, il ne faut pas oublier de s’inscrire sur les listes électorales avant le 6 février 2026.

Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit-e sur les listes électorales. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site du gouvernement (voir ici).

La demande d'inscription peut être effectuée grâce a un compte créé sur le site internet service-public.fr ou via France Connect et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans (voir ici).

Infos +

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas aboutir.

(Source : www.service-public.fr)