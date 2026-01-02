Vendredi 2 Janvier 2026
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté

Il est temps de s'inscrire sur les listes électorales pour voter aux municipales...

Publié le 02/01/2026 - 17:15
Mis à jour le 02/01/2026 - 16:30

Pour pouvoir voter lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars 2026, il ne faut pas oublier de s’inscrire sur les listes électorales avant le 6 février 2026.

© Hélène Loget

Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit-e sur les listes électorales. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site du gouvernement (voir ici).

La demande d'inscription peut être effectuée grâce a un compte créé sur le site internet service-public.fr ou via France Connect et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans (voir ici).

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas aboutir.

(Source : www.service-public.fr)

Publié le 2 janvier à 17h15 par Hélène L.
