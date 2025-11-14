Vendredi 14 Novembre 2025
Besançon
Société Vie locale

Illuminations, marchés de Noël, sapins... Besançon se prépare aux fêtes de fin d'année

Publié le 14/11/2025 - 17:30
À l’approche des fêtes de fin d’année, Besançon revêt progressivement sa parure de Noël. Comme chaque année, l’installation des grands sapins de Noël marque le lancement des préparatifs. Deux arbres majestueux ont ainsi été mis sur la  place Granvelle et la place du 8 Septembre.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

La direction Biodiversité et espaces verts, en collaboration avec l’ONF, a une nouvelle fois eu la mission de sélectionner ces sapins "exceptionnels" précise la Ville de Besançon, prélevés en forêt de Levier. Abattus jeudi 13 novembre par la régie municipale, ils ont ensuite été transportés par grumier et escortés par la police municipale en raison de leur encombrement. Ce vendredi matin, ils ont été délicatement installés dans des gaines de deux mètres de profondeur.

Le sapin de la place du 8 Septembre, véritable géant de Noël, mesure 18 mètres, pèse 3 tonnes et est âgé de 75 ans. Celui de la place Granvelle, plus élancé, culmine à 12 mètres, pour 1,2 tonne et 50 ans.

Dans les prochains jours, les équipes de l’éclairage public viendront les habiller de lumières et de décorations. En janvier, lors de leur démontage, l’entreprise Aromacomtois collectera leurs aiguilles afin d’en produire une huile essentielle locale.

La ville sera illuminée dès le 28 novembre

L’installation des décorations de Noël dans le centre-ville a commencé le 3 novembre, pour une inauguration officielle le vendredi 28 novembre à 18h00. Cette année, Besançon dévoilera de nouveaux décors sur le thème : "Pile à l’heure pour Noël".  Ces installations, "plus lumineuses que les précédentes", indique la Ville, se distingueront par "leurs courbes géométriques élégantes, leurs LED blanc chaud et blanc pur à basse consommation, ainsi qu’une ambiance dorée et blanche, rythmée d’effets de scintillement et de flash", nous décrit-on.

  • Le montant du marché illumination s’élève à 216 000 € TTC par an (guirlandes + pose + dépose)

Des décorations créatives dans les quartiers

Les jardiniers de la Ville, accompagnés du service menuiserie et des magasiniers, poursuivent la décoration des quartiers. Cette année, ils ont imaginé des créations originales sur le thème de l’horlogerie, réalisées à partir de matériaux de récupération et installées également le 28 novembre.

Huit sites seront ainsi mis en valeur :

  • Clairs-Soleils : rond-point des Marnières
  • Rosemont : devant la Maison de quartier Saint-Ferjeux, nouveaux massifs
  • Planoise Ouest : abords du rond-point Boulevard Allende / Avenue de Bourgogne
  • Planoise Est : rond-point et talus du CHU
  • Battant / Montboucons : place Leclerc 
  • Micaud : terre-plein enherbé au carrefour avenue Foch – pont Schwint
  • Orchamps : PSB
  • Prés-de-Vaux : faubourg Rivotte, rond-point de Neuchâtel et espaces verts environnants

Les marchés et animations de Noël

Par ailleurs dans différents lieux de la ville seront installés des marchés et des animations de Noël :

  • "Noël aux Chaprais", une animation qui se déroulera fin décembre au quartier des Chaprais, avec un jeu concours du 8 au 31 décembre avec un voyage à gagner chez les commerçants participants.
  • Recidev : marché solidaire de Noël, parking Saint-Jacques, du 10 au 21 décembre ; 
  • Les fêtes de fin d’année aux Halles Beaux-Arts avec des décorations et l’installation de commerçants éphémères du 1er au 31 décembre ;
  • Le village de Noël place Granvelle avec 37 chalets du 28 novembre au 24 décembre des animations au centre-ville en semaine (principalement le mercredi) et les week-ends. Concerts, spectacles, ateliers créatifs, maquillage, déambulations sont d'ores et déjà au programme.

© Élodie R.

