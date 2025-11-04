Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Vesoul
Faits Divers Justice

Ils revendaient des pièces sur Leboncoin : 2 salariés de Stellantis interpellés à Vesoul

Publié le 04/11/2025 - 17:56
Mis à jour le 04/11/2025 - 18:07

Deux salariés de l'usine automobile Stellantis de Vesoul ont été placés en garde-à-vue, soupçonnés d'avoir volé pour près d'un demi-million d'euros de pièces détachées qu'ils revendaient sur Leboncoin, a annoncé mardi le parquet.

La nouvelle Peugeot 508 © Alexane Alfaro
La nouvelle Peugeot 508 © Alexane Alfaro

Dans un communiqué, le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt, a précisé que les suspects, âgés de 35 et 38 ans, avaient "partiellement reconnu les faits". Des perquisitions dans leurs véhicules et domiciles "ont permis la découverte d'argent liquide et de très nombreuses pièces automobiles", a-t-il indiqué. Ils ont expliqué "revendre les pièces notamment sur le site Leboncoin ou s'en servir à des fins personnelles".

Une enquête pour "vols aggravés" a été ouverte, portant sur des fait remontant jusqu'en 2023.

Les auteurs ont été découverts vendredi matin lorsque les services de sécurité de l'usine ont alerté la police après avoir remarqué du matériel volé dans deux sacs stockés à proximité d'un trou dans le grillage. Les deux individus ont été "rapidement interpellés et placés en garde à vue". "Selon les premières estimations de la société Stellantis, le préjudice est évalué à une somme comprise entre 450.000 et 500.000 euros", indique le parquet.

Avec quelque 3.000 employés, le site de Stellantis à Vesoul est le centre logistique mondial du constructeur pour ses pièces détachées.

(AFP)

automobile garde à vue leboncoin parquet police stellantis vol

Publié le 4 novembre à 17h56 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Infos Pratiques

Le kiwi, un "super-fruit" à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 8.21
nuageux
le 04/11 à 18h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
86 %
 