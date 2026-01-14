Mercredi 14 Janvier 2026
Alerte Témoin
Suisse
Faits Divers

Incendie à Cran Montana : lancement d'une plateforme pour recueillir documents et témoignages

Publié le 14/01/2026 - 15:26
Mis à jour le 14/01/2026 - 15:17

Un avocat des familles de victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse a lancé une plateforme en ligne pour recueillir documents et témoignages en lien avec cette affaire, "en toute confidentialité", pour éclaircir les questions encore en suspens, apprend-on ce 14 janvier 2026; 

Extrait d'une vidéo de témoin au bar Le Constellation à Crans-Montana le 31 décembre. © DR
Extrait d'une vidéo de témoin au bar Le Constellation à Crans-Montana le 31 décembre. © DR

"Nous avons été contactés par de nombreuses personnes qui souhaitaient nous donner des informations. Cela répond à ce besoin", a déclaré à l'AFP Me Roman Jordan, qui représente plusieurs familles. "Cette démarche vise à faciliter le travail d'enquête en faveur des victimes. Nous n'avons pas vocation à remplacer l'enquête, qui doit faire son travail sans retard ni faux semblant", a-t-il ajouté.

L'incendie du bar de la station de ski de Crans-Montana a fait 40 morts - principalement des adolescents et jeunes adultes - et 116 blessés. Une enquête a été ouverte en Suisse pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence, à l'encontre du couple de Français propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti.

Un partage anonyme

D'après les premiers éléments de l'enquête, le drame a été provoqué par des étincelles de bougies "fontaine" entrées en contact avec une mousse acoustique posée au plafond du sous-sol de l'établissement. Des interrogations portent notamment sur la nature de cette mousse, mais aussi sur la présence et l'accès aux extincteurs, et la conformité des voies de sortie de ce bar, Le Constellation.

"Si vous avez été témoin du drame à Crans-Montana et/ou possédez des photos, vidéos, révélations ou informations, vous pouvez les partager ici de façon totalement anonyme", indique la plateforme, baptisée Crans.merkt.ch. Selon Me Jordan, de nombreuses contributions sont déjà parvenues depuis que la plateforme a été mise en ligne. La commune de Crans-Montana a de son côté reconnu qu'aucune inspection sécurité et incendie du bar n'avait été effectuée depuis 2019, suscitant la consternation de certaines familles.

Lundi, un tribunal a ordonné le placement en détention provisoire pour trois mois de M. Moretti tout en se disant disposé à lever la mesure moyennant des mesures de substitution. Son épouse est libre mais fait l'objet de mesures de contrainte.

(Source AFP)

Crans-Montana incendie

Publié le 14 janvier à 15h26 par Hélène L.
Incendie à Crans-Montana

Suisse
Justice

Suisse
Faits Divers Justice

Faits Divers

DOUBS (25)
Faits Divers

Sondage

