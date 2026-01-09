Vendredi 9 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse
Justice

Incendie d'un bar en Suisse : un des propriétaires, Jacques Moretti, placé en détention provisoire

Publié le 09/01/2026 - 17:03
Mis à jour le 09/01/2026 - 17:03

Jacques Moretti, co-propriétaire avec son épouse du bar de la station de ski suisse de Crans-Montana incendié la nuit du nouvel an, a été placé vendredi 9 janvier 2026 en détention préventive, a annoncé le ministère public.

Extrait d'une vidéo de témoin au bar Le Constellation à Crans-Montana le 31 décembre. © DR
Extrait d'une vidéo de témoin au bar Le Constellation à Crans-Montana le 31 décembre. © DR

Le couple de Français, principaux mis en cause dans l'enquête ouverte après cette tragédie qui a fait 40 morts et 116 blessés, a été entendu par le ministère public à Sion, dans le Valais, pendant plus de six heures vendredi, en marge d'une journée d'hommages aux victimes suivie dans toute la Suisse.

"Une nouvelle analyse du risque de fuite a été effectuée de façon détaillée pendant cette séance. Sur cette base, le ministère public a décidé de demander au tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du gérant", a annoncé le ministère public du canton du Valais (sud-ouest) dans un communiqué. "Compte tenu de ses déclarations, de son parcours de vie et de sa situation en Suisse et à l'étranger, le ministère public a estimé que le risque de fuite était concret", a-t-il ajouté au sujet de Jacques Moretti, propriétaire d'au moins trois établissements dans la région, connu de la justice française et condamné pour une affaire de proxénétisme en 2008.

Cette privation de liberté était réclamée depuis une semaine par les avocats des familles des victimes, très critiques sur la façon dont la procédure est menée par les autorités cantonales jusqu'à présent, notamment au regard de la liberté concédée au couple de propriétaires.

Homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence

Au sujet de Jessica Moretti, le ministère public a estimé que "vu son parcours et ses attaches personnelles (...) une demande de mesures de substitution permettait de palier le risque de fuite".

Ces mesures doivent être confirmées dans un délai de 48 heures par le tribunal des mesures de contrainte, a affirmé à la presse un des avocats du couple, Patrick Michod.

Les Moretti sont officiellement soupçonnés d'"homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

Au terme de l'instruction ouverte contre les propriétaires, le ministère public du Valais décidera de classer l'affaire ou d'émettre un acte d'accusation en vue d'un éventuel procès. En attendant, la présomption d'innocence prévaut.

(AFP)

décès incendie mortel nouvel-an suisse

Publié le 9 janvier à 17h03 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Incendie à Crans-Montana

Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane
Suisse
Faits Divers

Incendie de Crans-Montana : le parquet de Paris ouvre une enquête pour “accompagner les familles françaises”

Le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier 2026 une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

Crans-Montana enquête incendie parquet suisse
Publié le 6 janvier à 08h18 par Elodie Retrouvey
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie mortel en Suisse : l’Italie dénonce une tragédie évitable et souhaite que les propriétaires du bar soient arrêtés

L'incendie du bar Le Constellation de la station suisse de Crans-Montana le 31 décembre 2025, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi 5 janvier 2026 devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

bar discothèque incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 5 janvier à 14h29 par Alexane

Justice

Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie mortel en Suisse : l’Italie dénonce une tragédie évitable et souhaite que les propriétaires du bar soient arrêtés

L'incendie du bar Le Constellation de la station suisse de Crans-Montana le 31 décembre 2025, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi 5 janvier 2026 devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

bar discothèque incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 5 janvier à 14h29 par Alexane
Besançon
Justice

Péchier, “un tueur en série” avec une clinique pour “terrain de jeu” selon la cour

Frédéric Péchier, condamné à la perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, s'est comporté comme "un tueur en série" avec pour "terrain de jeu" la clinique de Besançon où il exerçait comme anesthésiste, selon les motivations de la cour récupérées mardi 23 décembre 2025 par l'AFP.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 23 décembre 2025 à 11h00 par Alexane
Besançon
Justice

L’ex-anesthésiste Frédéric Péchier a déposé une demande de mise en liberté

L'ancien anesthésiste Frédéric Péchier, condamné jeudi 18 décembre 2025 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir empoisonné 30 patients, dont 12 sont morts, a déposé une demande de mise en liberté dans l'attente de son procès en appel, a indiqué vendredi 19 décembre le parquet général de Besançon.

anesthesiste cour d'assises frédéric péchier liberté procès randall schwerdorffer
Publié le 19 décembre 2025 à 14h42 par Alexane
Besançon
Justice

Frédéric Péchier jugé coupable : “La fin d’un cauchemar”, selon des parties civiles

VIDÉO • La cour d’assises a rendu son verdict ce jeudi 18 décembre 2025 dans l’affaire de Frédéric Péchier, après plus de trois mois de procès à Besançon. L’ex-anesthésiste est reconnu coupable pour les 30 chefs d’accusation. Il est condamné à la peine maximale, soit la réclusion criminelle à perpétuité. Voici les réactions de parties civiles dont Nathalie Simard, victime en 2017, et d’Amandine Ihelen, fille de Damien Ihelen décédé en 2008.

anesthesiste coupable cour d'assises empoisonnement frédéric péchier partie civile victime
Publié le 18 décembre 2025 à 12h01 par Alexane
Besançon
Justice

Frédéric Péchier reconnu coupable : “L’un des plus grands criminels du siècle” selon Me Giuranna

VIDEO • La cour d’assises a reconnu l’ex-anesthésiste coupable pour tous les chefs d’accusation et l’a condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ce jeudi 18 décembre 2025 à Besançon. Voici la réaction de Me Stéphane Giuranna, Me Frédéric Berna, avocats de parties civiles.

anesthesiste cour d'assises frédéric péchier
Publié le 18 décembre 2025 à 11h42 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Il n’y aucun point commun entre Frédéric Péchier et un serial killer” selon Me Schwerdorffer

VIDÉO • La cour d’assises a rendu son verdict ce jeudi 18 décembre 2025 dans l’affaire Péchier, après plus de trois mois de procès. Elle a reconnu l’ex-anesthésiste coupable pour les 30 chefs d’accusation et l’a condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Voici la réaction de son avocat, Me Randall Schwerdorffer.

anesthesiste cour d'assises frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 18 décembre 2025 à 11h11 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Une condamnation à la hauteur des crimes” pour l’avocat du jeune Tedy

VIDEO • Après plus de trois mois de procès, la cour d’assises a rendu son verdict ce jeudi 18 décembre 2025. Elle a reconnu Frédéric Péchier coupable pour les 30 chefs d’accusation et l’a condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Voici la réaction Me Archibald Celeyron, avocat du jeune Tedy. 

anesthesiste cour d'assises frédéric péchier
Publié le 18 décembre 2025 à 10h44 par Hélène L.
Besançon
Justice

Besançon : Frédéric Péchier reconnu coupable d’empoisonnement

Ce jeudi 18 décembre 2025, après plus de 3 mois de procès en cour d’assise de Frédéric Péchier, les jurés ont rendu leur verdict en répondant à 60 questions concernant les 30 chefs d’accusation, soit 30 empoisonnements dont 12 mortels. Frédéric Péchier est reconnu coupable pour tous les chefs d’accusation et a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. 

clinique saint-vincent cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier polyclinique de franche-comté verdict
Publié le 18 décembre 2025 à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier: le verdict sera rendu jeudi à partir de 9h

La cour d'assises du Doubs rendra son verdict jeudi à partir de 9h00 concernant l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements de patients au bloc opératoire, dont 12 mortels, a-t-on appris mardi 16 décembre 2025 auprès de la cour d'appel de Besançon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier verdict
Publié le 16 décembre 2025 à 19h15 par Macommune.info

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 4.28
légère pluie
le 09/01 à 18h00
Vent
6.24 m/s
Pression
1001 hPa
Humidité
85 %
 