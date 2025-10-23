Influenza aviaire : Annie Genevard relève le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La ministre de l’Agriculture, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national. À compter du mercredi 22 octobre, le risque est qualifié "élevé" et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.

Face à l’augmentation des cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en Europe, la France relève son niveau de risque et renforce les mesures de prévention.

Afin d’améliorer la protection des élevages, les mesures de prévention sont renforcées. Elles se traduisent notamment par :

1. La mise à l’abri des volailles dans les zones à risque

La mise à l'abri devient obligatoire pour les volailles sur l’ensemble du département de la Haute-Saône. Cette mesure de protection s’applique pour les particuliers comme pour les professionnels. En Haute-Saône, 45 établissements détenant des volailles à titre professionnel sont recensés.

2. La mise en place d’autocontrôles par les professionnels

Chaque détenteur doit réaliser une surveillance renforcée des animaux de son élevage. En cas de mortalité suspecte, le détenteur des oiseaux doit appeler le vétérinaire sanitaire désigné de son exploitation ou tout autre vétérinaire proche. Ce dispositif vise à renforcer la détection précoce du virus dans les élevages.

3. Une surveillance accrue dans la faune sauvage

Le réseau de la surveillance de la mortalité dans la faune sauvage (SAGIR), mis en œuvre par l’Office français de la biodiversité avec la fédération des chasseurs, renforce la surveillance des oiseaux d’eau. Vous pouvez signaler la découverte de cadavres d’oiseaux en appelant le service départemental (03 84 76 17 00 ou sd70@ofb.gouv.fr). Des consignes plus précises sont disponibles sur le site internet : https://www.ofb.gouv.fr/ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire

4. Les concours et manifestations avicoles sont interdits

Les rassemblements de volailles ne peuvent être autorisés. Seuls des oiseaux tenus en permanence en volière peuvent participer à des manifestations ornithologiques.

Remarque : La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sera amenée à procéder à des contrôles sur le respect des mesures applicables du fait de l'élévation du niveau de risque.