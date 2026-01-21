J-6 avant le Fica de Vesoul : tout ce que vous devez savoir sur cette 32e édition

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul (FICA) organisera sa 32e édition du 27 janvier au 3 février 2026. Créé en 1995, l’événement s’est imposé comme une référence majeure du cinéma asiatique en Europe.

Depuis sa création par le couple fondateur Martine et Jean-Marc Thérouanne, le FICA Vesoul revendique une approche globale du continent asiatique. Il est présenté comme le doyen des festivals asiatiques d’Europe et le seul des festivals asiatiques européens à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l’Océan Indien.

Le festival a accueilli plus de 600.000 spectateurs depuis son lancement, ce qui le place à la première place des rendez-vous du cinéma d’auteur asiatique d’Europe. Pour cette 32e édition, 87 films seront projetés, dont 40 films inédits, conformément à l’ambition artistique du FICA d’être ”un vrai festival de recherche et de défense du patrimoine cinématographique”, selon les organisateurs.

Une sélection compétitive tournée vers la découverte

Les films présentés en compétition, qu’ils soient de fiction ou documentaires, doivent être projetés en première française, européenne ou internationale. L’objectif affiché est de ”découvrir de nouveaux talents ou d’en confirmer d’autres”, en favorisant la rencontre entre jeunes cinéastes et réalisateurs confirmés.

Compétition fiction

La compétition fiction réunit neuf films issus de huit pays, parmi lesquels :

Chine : Gloaming in Luomu de Zhang Lu (première européenne) ; Take Off de Peng Fei (première européenne)

Corée : Beautiful Dreamer de Lee Kwang-kuk (première internationale)

Inde : Full Plate de Tannishita Chatterjee (première européenne)

Iran : Duality d’Abbas Nezamdoost (première française)

Kirghizistan : Kurak d’Erke Dzhumakmatova et Emil Atageldiev (première européenne)

Sri Lanka : Riverstone de Lalith Rathnayake (première européenne)

Taïwan : Before the Bright Day de Tsao Shih-han (première française)

Thaïlande : Human Resource de Nawapol Thamrongrattanarit (première française)

Compétition documentaire

La compétition documentaire comprend dix films, dont plusieurs premières mondiales :

The Fishers of Meinmahla (Cambodge) – première mondiale

Khmerica de Thibaut Amri, Antoine Guide et Lucas Sénécaut (Cambodge–France) – inédit

My Old Me de Cherin Lee (Corée) – première mondiale

Welcome Home Freckles de Park Huiju (Corée) – première française

Li Chevalier, Encre et âme de Bernard Louargand (France) – première mondiale

Everest Dark de Jereme Watt (Népal–Canada) – inédit

Gaza to Oscar d’Alaa Damo (Palestine) – première française

Hassan de Muhammad Al Sharif (Palestine) – première française

Once Upon a Bridge in Vietnam II de François Bibonne (Vietnam) – première mondiale

Des sections thématiques construites sur le long terme

Outre les compétitions, le FICA propose plusieurs sections thématiques : Avant-premières, Mystères et boules d’opium, Regard sur les cinémas arabes du Proche-Orient, Les cinémas du toit du monde, Jeunes talents chinois, Jeune public et Japanimation.

Chaque section est élaborée après un travail de sélection approfondi. ”Plusieurs centaines de films sont visionnés chaque année, afin de choisir ceux qui représenteront au mieux les axes artistiques choisis”, précisent les organisateurs.

Un jury international présidé par Wang Bing

Le jury international 2026 sera présidé par le réalisateur chinois Wang Bing, figure majeure du cinéma documentaire contemporain, reconnu par la critique internationale et sélectionné dans de grands festivals tels que Venise, Locarno et Cannes. Le jury remettra le Cyclo d’Or, le Grand Prix du Jury, le Prix du Jury ainsi qu’une mention spéciale.

Cérémonies et temps forts du festival

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 27 janvier 2026 à 20h au Théâtre Edwige Feuillère. À cette occasion, un Cyclo d’Or d’honneur sera remis à Wang Bing pour l’ensemble de son œuvre, suivi de la projection en avant-première européenne du film La Fille du Konbini d’Ishibashi Yûho.

La cérémonie de clôture se déroulera le mardi 3 février 2026 à 20h30, avec la présentation du palmarès et la projection du film 200 mètres d’Ameen Nayfeh.

Parmi les autres temps forts figurent la journée cinémas arabes du Proche-Orient le jeudi 29 janvier, la journée cinémas du toit du monde le vendredi 30 janvier, ainsi que la journée jeunes talents chinois le samedi 31 janvier, ponctuée de tables rondes, rencontres, animations culturelles et séances spéciales.

Infos pratiques et billetterie

Le catalogue et la grille horaire du festival sont gratuits et disponibles dans plusieurs lieux à Vesoul, ainsi qu’en téléchargement sur le site officiel www.cinemas-asie.com.

Les tarifs vont de 3,50 € pour les moins de 30 ans à 8 € en tarif plein, avec des formules telles que la carte 5 films et le passeport illimité. Les cartes et passeports sont d’ores et déjà en vente en ligne.

Le festival est également présent sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom @ficavesoul.

Infos +