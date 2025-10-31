J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Je suis allée découvrir le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet, à Besançon. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un restaurant d’application ? Il s’agit d’un restaurant pédagogique, où le service et la cuisine sont assurés par des apprentis, encadrés par leurs professeurs. L’objectif : leur permettre d’apprendre leur futur métier dans des conditions réelles.

Au CFA Hilaire de Chardonnet, le restaurant a été entièrement rénové cet été. À la rentrée, il a rouvert ses portes dans un cadre chaleureux et élégant, où l’on se sent immédiatement à l’aise — comme dans un restaurant traditionnel.

Avec ma collègue Anne-Lyse, nous sommes accueillies par Hugo, apprenti en deuxième année de CAP Commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, accompagné de sa professeure. Une fois installées, le serveur nous annonce le menu du jour et l’alternative végétarienne, préparée spécialement puisque j’avais précisé lors de la réservation que je ne consommais ni viande ni poisson.

Les menus du jour

Pour Anne-Lyse :

Terrine en amuse-bouche

Quiche au fromage de chèvre et échalote confite avec salade en entrée

Dos de saumon, légumes et chips au sésame en plat principal

Poire pochée au vin rouge pour le dessert

Pour moi :

Mini salade d’endive, tomate et noix en amuse-bouche

Quiche chèvre-échalote confite et salade verte

Assiette de poireaux et d’endives

Brunoise d’ananas au citron vert pour le dessert (je ne suis pas fan des desserts au vin rouge)

Côté boissons : en apéritif, un verre de vin rouge pour ma collègue, une coupe de crémant pour moi, et une eau minérale partagée.

Une expérience gustative réussie

Mon amuse-bouche, tout simple, était parfaitement assaisonné, relevé d’une huile de noix délicate. Une belle mise en bouche.

Le serveur arrive ensuite avec une quiche entière, dorée et appétissante, qu’il découpe devant nous, sous l’œil attentif de sa professeure. Les parts sont généreuses et servies avec de la salade verte. Verdict : délicieuse, parfumée, pâte maison impeccable — un sans-faute.

Petit détail que j'apprécie particulièrement : le service du pain à l’anglaise, effectué à la cuillère et à la fourchette, bien plus élégant qu’avec une pince.

Puis vient mon plat de légumes. Je l’avoue, je redoutais les endives braisées... souvenir amer de la cantine ! Pourtant, surprise : elles étaient douces, légèrement amères, mais agréables. Les poireaux, cuisinés simplement et bien assaisonnés, complétaient l’assiette avec justesse. Ce repas m’a littéralement réconciliée avec les endives.

Le dessert, une brunoise d’ananas au citron vert, offrait une note fraîche et légère pour conclure ce repas copieux. L’ananas manquait peut-être d’un brin de maturité, mais restait goûteux.

J’ai terminé avec un thé vert au jasmin Dammann, une excellente référence. Servi dans une théière, ma présentation favorite, il clôt parfaitement ce déjeuner.

L’avis de ma collègue

Anne-Lyse, de son côté, a beaucoup apprécié son repas, notamment la cuisson parfaite du saumon et une jolie présentation. Mention spéciale également pour la poire pochée au vin rouge, dessert simple en apparence mais surprenant par son jeu de textures : mousse au chocolat, poire tendre, croquant au chocolat… Un régal, selon elle.

Un service attentif et prometteur

Hugo s’est montré chaleureux et attentionné, soucieux de bien faire. Quelques petites imprécisions dans le service, mais rien qui ne vienne ternir une expérience globalement très positive. C’est un vrai plaisir de participer, le temps d’un repas, à la formation de ces jeunes apprentis.

Combien ça coûte ?

Notre menu s’élevait à 14,50 € (+ 6 € de forfait boisson), le tarif appliqué lorsque ce sont les apprentis en CAP qui assurent le service. Un prix très abordable pour un repas copieux et savoureux.

Le tarif varie selon la formation des élèves :

16,50 € lorsque ce sont les élèves en Brevet professionnel,

20 € pendant les semaines à thème (hors boissons).

Infos pratiques

Restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet

3, chemin de la Malcombe – 25000 Besançon

Réservation : www.cfa-hdc.fr/restaurant-dapplication

Ouvert uniquement le midi

Accueil de 12h00 à 12h15, fin de service à 14h15 maximum.

Il est important de respecter ces horaires : les apprentis reprennent les cours après le service.

Pour les groupes, il est recommandé d’anticiper au maximum son arrivée.

Suppléments et infos pratiques :

Supplément fromage : 1,50 €

Forfait boissons : 6,00 € (kir, deux verres de vin, café)

Paiement en tickets restaurant uniquement par carte (tickets papier non acceptés)

Les menus peuvent varier selon les approvisionnements

Pour des raisons pédagogiques, certaines dates imposent des tables de 2 ou 4 couverts (examens, révisions…)

Toutes les informations sont disponibles sur le site du CFA : www.cfa-hdc.fr