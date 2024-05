Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Jarry, Pablo Mira… Le festival Drôlement Bien revient en grande pompe en 2025…

Avec 14.000 visiteurs en quatre jours, le festival Drôlement bien s’est largement imposé dans le paysage bisontin et plus globalement au niveau national. Fort de ses deux premières éditions, NG Production a mis la barre encore plus haute en 2025 avec toujours plus de gestes stars, d’animations et de bonus…

"Nous sommes très fiers, car cela a été extrêmement difficile de se réinventer, de proposer une programmation plus importante que la précédente en parallèle du travail que nous menons chez NG Productions. Avec les 200 dates que nous organisons tout au monde de la saison, il a fallu trouver le temps et l’énergie", explique Hamid Asseila, directeur général de NG Productions et fondateur du festival qui précise vouloir un festival "accessible à toutes et tous" avec des prix abordables.

Pour rappel, NG productions a offert 2.500 places aux bénéficiaires de l’association "Rira Bien" en 2024. "Quand on va au spectacle, on voit toujours le même public. Il faut savoir que les personnes n’ont pas forcément les moyens de se payer une place. C’est pour ça que le volet social est important pour nous", précise Hamid.

Le programme du festival

Jeudi 16 janvier

Jamel Comedy Club présenté par Jamel Debouzze (Micropolis - 20h00)

Laurie Peret (Kursaal - 20h00)

Alexandre Kominek (Petit Kursaal - 20h00)

Matthieu Nina (Scénacle - 20h00)

Camille Giry (Salle Proudhon - 20h00)

Cinéma : Wayne’s World (Mégarama Beaux-Arts - 20h00)

Vendredi 17 janvier

Alban Ivanov (Micropolis - 20h00)

Nawell Madani (Kursaal - 20h00)

Yann Marguet (Petit Kursaal - 20h00)

Edouard Deloignon (Scénacle - 20h00)

Plateau The Joke (avec Baptiste Lecaplain, Paul Mirabel, Roman Frayssinet, Kyan Khojandi… salle Proudhon à 20h00)

Cinéma : diffusion de "C’est arrivé près de chez vous" (Mégarama Beaux-Arts de Besançon)

Samedi 18 janvier

Jarry (Micropolis - 20h00)

Thomas Angelvy (Kursaal - 20h00)

Tania Dutel (Petit Kursaal à 18h00)

Nordine Ganso (Petit Kursaal - 20h30)

Merwane Benlazar (Scénacle - 20h00)

Didier Super (La Rodia - 20h30)

Cinéma : diffusion d’Astérix et le secret de la potion magique" au Mégarama Beaux-Arts + "Les trois frères" à 20h00

Templins Drôlement Bien et Ici c’est Besac (salle Proudhon - 16h00 et 20h00)

Roméo dans la baignoire (théâtre de l’Espace - 15h00) dès 5 ans.

Dimanche 19 janvier

Helldebert (Micropolis - 14h00-17h00)

Pablo Mira (Kursaal- 17h00)

Paul de Saint-Sernin (Petit Kursaal - 17h00)

Antoine Donneaux (Scénacle - 17h00)

Eccentic avec Régis Tuchy (Conservatoire - salle de l’auditorium - 16h00)

Kevin Debonne (Salle Proudhon - 17h00)

Cinéma Mégarama Beaux-Arts : diffusion de Zootopie (11h00), du "Gendarme de Saint-Tropez" (11h00) et du "Grand Blond avec une chaussure noire" (14h00).

Un "invité surprise"se produira à l’auditorium du conservatoire à 20h00.

Le tout accompagné de bonus…