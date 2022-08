Jouez et gagnez vos entrées pour la soirée du Before de Détonation à la Citadelle !

JEU CONCOURS • Cette semaine, maCommune.info et la Citadelle vous proposent de jouer pour tenter de gagner des entrées gratuites pour l'une des soirées du Before du Festival Détonation, qui se tiendra à la Citadelle. Tentez vite votre chance !

La rentrée sera musicale et festive avec l’installation d’une scène musicale où se produiront des artistes rock, électro, pop… La Citadelle accueille du 1er au 3 septembre, une scène musicale pour des soirées aux sons éclectiques et dansants !

Avec pour toile de fond une vue panoramique sur la ville de Besançon, ces concerts promettent de belles découvertes et soirées !

Les concerts du 1er septembre sont proposés en partenariat avec la Rodia (Before du festival Détonation) et Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté à l’occasion du lancement de la Carte Avantages Jeunes 2022/2023.

Pour participer et avoir une chance de gagner deux entrées gratuites, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question. A l'issue du tirage au sort, les résultats seront publiés sur maCommune.info mardi 30 août dans la journée.

Bonne chance à tous !

