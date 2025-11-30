Dimanche 30 Novembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

La Région Bourgogne-Franche-Comté triplement récompensée aux Prix Territoria 2025

Publié le 30/11/2025 - 10:00
La Région Bourgogne-Franche-Comté a été largement distinguée lors des Trophées Territoria 2025, en recevant trois prix saluant des initiatives innovantes menées sur son territoire. La cérémonie s’est tenue le vendredi 21 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Paris, en présence de plusieurs élus régionaux.

Au cours de cet événement national consacré aux bonnes pratiques des collectivités locales, la Région Bourgogne-Franche-Comté a été récompensée dans trois catégories.

Dans le domaine des services aux personnes, elle a obtenu le Territoria d’argent pour l’action "Aide-soignant, un parcours pour la vie", un dispositif proposant des journées immersives à destination des élèves en lycée pour valoriser ce métier essentiel.

La collectivité a également été distinguée par un Territoria de bronze dans la catégorie attractivité territoriale pour le projet "Un château médiéval, une ambition régionale", qui met en lumière son engagement en faveur du patrimoine historique. Le prix salue notamment le vaste programme de restauration du château de Châteauneuf (Côte-d’Or), dont la Région est propriétaire.

Enfin, un second Territoria de bronze a été décerné dans la catégorie territoires innovants pour "L’observatoire du foncier économique régional (OFER BFC)", présenté comme un outil stratégique destiné à accompagner le développement économique local.

Une reconnaissance nationale

Les Prix Territoria valorisent chaque année les initiatives jugées exemplaires portées par les collectivités. Ils visent à faire connaître et diffuser les pratiques les plus innovantes dans l’ensemble des domaines de l’action publique.

Pour Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, cette triple distinction représente un signal fort : "Être distingué dans ces trois catégories est une grande fierté. Ces prix sont une belle reconnaissance pour la collectivité, ses services et ses élus. Ces prix viennent saluer l’engagement, la créativité et le professionnalisme des services de la Région, qui œuvrent chaque jour pour améliorer la vie des habitants et renforcer l’attractivité de notre territoire."

Publié le 30 novembre à 10h00 par Alexane
