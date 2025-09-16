La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

L’idée de ce verre est née d’une visite de la créatrice dans les ateliers de La Rochère. ”L’intention, le dessein du verre m’est apparue en visitant l’atelier de production de La Rochère. On y voit une larme de verre, en fusion tomber dans un moule métallique. Ce moment est à la fois magique : la matière est comme en feu, orange incandescente, elle est liquide et en même temps, on prend conscience de la complexité de ce processus en flux constant”, explique matali crasset.

Le dessin du gobelet propose d’”apposer des larmes de matière tout autour du verre. À l’image de la goutte qui tombe dans le moule, les larmes se déplacent de haut en bas. Elles se figent et deviennent transparentes. La forme de la goutte crée un surplus de matière de forme ronde qui va capter agréablement la lumière”.

Un objet qui célèbre l’eau

Le travail de la designeuse met en valeur la fluidité propre au verre, tout en jouant avec la lumière et le liquide contenu à l’intérieur. ”Les gouttes vont également jouer avec le liquide disposé à l’intérieur à l’image de mini-loupe. Ce verre célèbre et magnifie l’eau, il magnifie la goutte de manière sculpturale et célèbre une ressource qui nous est vitale”, souligne matali crasset.

Elle rappelle aussi le lien historique entre l’eau et l’implantation de La Rochère : ”L’eau c’est notre lien et une raison aussi pour laquelle La Rochère s’est posée en 1465 au bord de l’Ourche.”

La magie du verre et l’humanité

Au-delà de la dimension esthétique, la créatrice associe le verre à une réflexion anthropologique : ”Ce qui fait la spécificité de l’homme, c’est qu’aucun autre animal n’a fait l’expérience d’aller vers le feu. (…) S’il y a quelque chose de magique dans la transformation du verre, c’est qu’elle réactive notre choix d’être humain.”

Infos +

À propos de matali crasset

Née en 1965 et diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers, matali crasset est une figure majeure du design contemporain. Se définissant comme "designeureuse", elle mène une pratique pluridisciplinaire, à la croisée de l’art, de l’anthropologie et de la sociologie. Ses projets explorent de nouvelles manières d’habiter et de vivre ensemble, avec une forte dimension écologique. En parallèle de sa collaboration avec La Rochère, elle présente en 2025 l’exposition Nos pieds d’argile à l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert – Site Le Corbusier, une réflexion collective sur la fragilité humaine et sa relation à l’environnement.

À propos de La Rochère

Fondée en 1475, La Rochère est la plus ancienne verrerie en activité en Europe. Installée au cœur des forêts de Haute-Saône, elle perpétue un savoir-faire transmis depuis des générations de maîtres verriers. Spécialisée dans le verre pressé et le cristal soufflé, elle associe tradition et modernité pour créer des pièces qui reflètent l’art de vivre à la française.