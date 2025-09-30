Mardi 30 Septembre 2025
Alerte Témoin
École-Valentin
Economie Sport

Iksir inaugure son premier studio de ”pilates reformer” à Ecole-Valentin : c’est quoi ?

Publié le 30/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 30/09/2025 - 10:58

Depuis le 18 septembre 2025, la salle de sport Iksir à Ecole-Valentin a ouvert son premier studio de pilates reformer. Quelle différence avec le pilates traditionnel ? Réponses.

© Iksir
© Iksir

Le pilates reformer est une nouvelle discipline de plus en plus populaire en France. Elle a pour but de tonifier et de sculpter le corps, tout comme le pilates traditionnel qui se réalise au sol et sans équipement, mais avec à l’aide d’un outil imaginé par Joseph Pilates lui-même. Cette méthode nécessite donc un appareil à ressorts composé d’un chariot coulissant, de poulies et de sangles.

Qu’est-ce que ça change ? Selon plusieurs avis de professionnels pratiquant le pilates, partagés sur Internet, l’appareil permettrait de guider les mouvements avec plus de précisions, réduirait les erreurs de placement et optimiserait l’engagement de bons groupes musculaires. Iksir ajoute sur son site que le pilates reformer permet également de réaliser ”des entrainements fluides, précis et sans impact qui renforcent, alignent et allongent.”

Publié le 30 septembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

CA Grand Belfort
Economie

France 2030 : Belfort E-Start reçoit 5,4 M€, le projet le mieux doté du pays

Le projet Belfort E-Start, lauréat en 2021 de l’appel à manifestation d’intérêt "Démonstrateurs de la Ville Durable", vient de bénéficier d’un soutien financier de l’État à hauteur de 5,44 M€ dans le cadre de France 2030.

Publié le 30 septembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Economie

Quick revient s’implanter à Chateaufarine à Besançon

Alors qu’on croyait l’enseigne belge vouée à disparaître après son rachat par le groupe Bertrand, qui avait pour objectif de transformer tous les restaurants français en Burger King, Quick connaît finalement un second souffle. Depuis son acquisition en 2021 par le fonds américain HIG Capital, la chaîne a triplé sa rentabilité et voit de nouvelles franchises s’implanter un peu partout en France. C’est désormais au tour de Besançon d’accueillir à nouveau un restaurant Quick dans la zone commerciale de Chateaufarine, marquant son retour dans ce secteur.

Publié le 30 septembre à 08h56 par Alexane
Dijon
Economie

La Biscuiterie Mistral va bientôt ouvrir une nouvelle boutique éphémère à Dijon

La Biscuiterie Mistral, maison fondée en 1954 à Semur-en-Auxois, poursuit son développement avec l’ouverture d’un septième point de vente. L’enseigne annonce l’installation d’un pop-up store dans le centre commercial Toison d’Or, à Dijon avant la fin de l’année.

Publié le 28 septembre à 12h00 par Alexane
France
Economie

Crédits à la consommation : les règles évoluent pour prévenir le surendettement

À l’automne 2026, l’encadrement du crédit à la consommation en France connaîtra des évolutions importantes visant à limiter le risque de surendettement, notamment pour les petits crédits. Une ordonnance du 3 septembre 2025 transpose au droit français la directive européenne (UE) 2023/2225, considérée comme plus protectrice à l’égard des emprunteurs.

Publié le 27 septembre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

L’équipe régional des métiers Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Le samedi 20 septembre 2025, au CREPS de Dijon, a eu lieu la présentation de l’équipe régionale des métiers Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour la 48e édition des finales nationales, en présence de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué en charge de l’orientation.

Publié le 24 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Politique

Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à “couper des rubans”

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Economie

Une journée sur l’intelligence artificielle dédiée aux petites et moyennes entreprises

La chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté organise le 10 octobre 2025 de 8h30 à 17h30 à Besançon, une journée dédiée à l’intelligence artificielle baptisée "IA Day pro" à destination des chefs d’entreprises de TPE/PME de la région. 

Publié le 23 septembre à 17h17 par Elodie Retrouvey

