Iksir inaugure son premier studio de ”pilates reformer” à Ecole-Valentin : c’est quoi ?

Depuis le 18 septembre 2025, la salle de sport Iksir à Ecole-Valentin a ouvert son premier studio de pilates reformer. Quelle différence avec le pilates traditionnel ? Réponses.

Le pilates reformer est une nouvelle discipline de plus en plus populaire en France. Elle a pour but de tonifier et de sculpter le corps, tout comme le pilates traditionnel qui se réalise au sol et sans équipement, mais avec à l’aide d’un outil imaginé par Joseph Pilates lui-même. Cette méthode nécessite donc un appareil à ressorts composé d’un chariot coulissant, de poulies et de sangles.

Qu’est-ce que ça change ? Selon plusieurs avis de professionnels pratiquant le pilates, partagés sur Internet, l’appareil permettrait de guider les mouvements avec plus de précisions, réduirait les erreurs de placement et optimiserait l’engagement de bons groupes musculaires. Iksir ajoute sur son site que le pilates reformer permet également de réaliser ”des entrainements fluides, précis et sans impact qui renforcent, alignent et allongent.”