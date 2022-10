La ville de Besançon recherche des jardinier.ere.s des espaces verts et de nature

OFFRE D'EMPLOI • La Ville de Besançon recrute pour la Direction Biodiversité et Espaces Verts des jardinier.ere.s des espaces verts et de nature .

Capitale française de la Biodiversité 2018, passée en zéro phyto depuis les années 2000, disposant de 12 éco-jardins, 4 arrêtés de protection de biotope ; 2 sites Natura 2000 et 8 ZNIEFF, la Ville de Besançon est riche de plus de 2 000 ha de forêts (1/3 de son territoire) ; 241 ha de parcs, jardins, espaces verts et cimetières, 144 ha d’espaces naturels, 63 ha d’espaces sportifs, 63 aires de jeux publics, 11 ha de jardins familiaux, 108 km de sentiers balisés et 21 km de rives du Doubs. La Ville développe une politique de lutte contre l’érosion de la biodiversité, en faveur de l’expression de la dimension paysagère des lieux, de l’amélioration du cadre de vie et de la place de la nature en ville. Politique qu’elle décline de manière innovante dans tous les projets d’aménagements et de gestion de ses espaces publics.

Missions :

Participer aux travaux de création, d’aménagement et d’entretien des espaces verts, parcs, jardins et autres espaces gérés par la direction de manière à favoriser la biodiversité

Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels gérés par la direction dans le respect de la gestion écologique et du développement durable

Maintenir un espace public accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers

Profil :

Titulaire d’un titre ou diplôme homologué niveau V (CAP-BEP) dans le domaine des espaces verts et des milieux naturels

Sens du travail en équipe

Qualités relationnelles

Dynamisme et réactivité

Aptitude à un travail physique en extérieur

Sens de l’initiative et autonomie

Sens de l’observation

Disponibilité et polyvalence

Souci de précision et de la rigueur

Sens des responsabilités et du service public

Habilitations, permis appréciés :

: Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) : Autorisation de conduite d’engins de chantier de catégorie 1 et de catégorie 8, PEMP, chariot élévateur

Permis B et BE, éventuellement C et CE

Certiphyto

Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux

Poste ouvert aux contractuel.le.s.

Des tests techniques seront organisés pour les candidat.e.s retenu.e.s en entretien.

Contact : Monsieur Rafaello SCOLAMACCHIA, Chef de service au 03 81 41 53 07

Contact RH : Justin MARQUELET, au 03 81 41 57 93

Merci d'adresser votre candidature au plus tard le 30/10/22 via le site : www.besancon.fr

rubrique "Emploi" / "Emplois permanents"

Pièces requises : lettre de motivation et CV