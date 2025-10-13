L’Association du Livre et des Auteurs Comtois dévoile la sélection 2025 de ses prix littéraires Marcel-Aymé et Lucien-Febvre

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) a tenu ce week-end sa traditionnelle séance de délibération pour désigner les lauréats de ses prestigieux prix littéraires. Réunis le 11 octobre dans les locaux chaleureux de la pâtisserie Baud à Besançon, les membres du jury, sous la présidence d’Augustin Guillot, ont arrêté leur choix...

L'Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) fondée en 1979 s'est donné pour but d'encourager la lecture et l'écriture, de promouvoir les auteurs francs-comtois et de faire mieux connaître et apprécier la vie littéraire et intellectuelle de la Franche-Comté.

A l'issue des délibérations du jury composé de membres du conseil d'administration et du nouveau président de l'ALAC, Augustin Guillot, le choix s'est porté sur les candidats suivants :

Noham Selcer, Les Chaînes de Markov aux Editions Gallimard pour le prix Marcel-Aymé (Président André-Noël Boichat)

Sébastien Freidig, Sapeurs-pompiers de Besançon, 500 ans d'histoire (1524-2024) aux éditions du Sekoya pour le prix Lucien-Febvre (Présidente Marie von Arx).

La remise des prix aura lieu début décembre à l'Hôtel de Région à Besançon. Par ailleurs, les Lettres Comtoises, revue littéraire annuelle de l'ALAC, publient des contributions inédites d'auteurs comtois ou ayant une attache incontestable avec la Franche-Comté. Parution du n°20 fin 2025 avec pour thème "Vingt ans".

Infos pratiques

ALAC

3 rue Beauregard - 25000 Besançon

www.alac-livreetauteurscomtois.fr

alac-president@laposte.net

Article écrit par Bernadette Cordier