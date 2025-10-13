L’Association du Livre et des Auteurs Comtois dévoile la sélection 2025 de ses prix littéraires Marcel-Aymé et Lucien-Febvre

L'Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) fondée en 1979 s'est donné pour but d'encourager la lecture et l'écriture, de promouvoir les auteurs francs-comtois et de faire mieux connaître et apprécier la vie littéraire et intellectuelle de la Franche-Comté.
A l'issue des délibérations du jury composé de membres du conseil d'administration et du nouveau président de l'ALAC, Augustin Guillot, le choix s'est porté sur les candidats suivants :
- Noham Selcer, Les Chaînes de Markov aux Editions Gallimard pour le prix Marcel-Aymé (Président André-Noël Boichat)
- Sébastien Freidig, Sapeurs-pompiers de Besançon, 500 ans d'histoire (1524-2024) aux éditions du Sekoya pour le prix Lucien-Febvre (Présidente Marie von Arx).
La remise des prix aura lieu début décembre à l'Hôtel de Région à Besançon. Par ailleurs, les Lettres Comtoises, revue littéraire annuelle de l'ALAC, publient des contributions inédites d'auteurs comtois ou ayant une attache incontestable avec la Franche-Comté. Parution du n°20 fin 2025 avec pour thème "Vingt ans".
Infos pratiques
- ALAC
- 3 rue Beauregard - 25000 Besançon
- www.alac-livreetauteurscomtois.fr
- alac-president@laposte.net
Article écrit par Bernadette Cordier