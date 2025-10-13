Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois dévoile la sélection 2025 de ses prix littéraires Marcel-Aymé et Lucien-Febvre

Publié le 13/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 13/10/2025 - 11:39

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) a tenu ce week-end sa traditionnelle séance de délibération pour désigner les lauréats de ses prestigieux prix littéraires. Réunis le 11 octobre dans les locaux chaleureux de la pâtisserie Baud à Besançon, les membres du jury, sous la présidence d’Augustin Guillot, ont arrêté leur choix...

Auguste Guillot, président de l'ALAC, Marie von Arx, présidente du prix Lucien-Febvre, André-Noël Boichat, président du prix Marcel-Aymé. © Bernadette Cordier
Les membres du jury © Bernadette Cordier
1/2 - Auguste Guillot, président de l'ALAC, Marie von Arx, présidente du prix Lucien-Febvre, André-Noël Boichat, président du prix Marcel-Aymé. © Bernadette Cordier
2/2 - Les membres du jury © Bernadette Cordier

L'Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) fondée en 1979 s'est donné pour but d'encourager la lecture et l'écriture, de promouvoir les auteurs francs-comtois et de faire mieux connaître et apprécier la vie littéraire et intellectuelle de la Franche-Comté.

A l'issue des délibérations du jury composé de membres du conseil d'administration et du nouveau président de l'ALAC, Augustin Guillot, le choix s'est porté sur les candidats suivants :

  • Noham Selcer, Les Chaînes de Markov aux Editions Gallimard pour le prix Marcel-Aymé (Président André-Noël Boichat)
  • Sébastien Freidig, Sapeurs-pompiers de Besançon, 500 ans d'histoire (1524-2024) aux éditions du Sekoya pour le prix Lucien-Febvre (Présidente Marie von Arx).

La remise des prix aura lieu début décembre à l'Hôtel de Région à Besançon. Par ailleurs, les Lettres Comtoises, revue littéraire annuelle de l'ALAC, publient des contributions inédites d'auteurs comtois ou ayant une attache incontestable avec la Franche-Comté. Parution du n°20 fin 2025 avec pour thème "Vingt ans".

Infos pratiques

Article écrit par Bernadette Cordier

alac livres

Publié le 13 octobre à 14h00 par Macommune.info
