L’association Arc Horloger lance sa campagne d’adhésion

L’association Arc Horloger ouvre ses portes à toutes celles et ceux qui veulent "faire vivre un patrimoine unique au monde." Avec des cotisations adaptées à chacun, elle invite professionnels, passionnés, retraités et jeunes en formation à rejoindre la communauté.

Pourquoi rejoindre Arc Horloger ? "Parce que les savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art de l’Arc jurassien franco-suisse sont reconnus par l’UNESCO comme patrimoine immatériel de l’humanité. Ces pratiques parfois multiséculaires imprègnent de nombreux secteurs clés du territoire, de la microtechnique à la mécatronique, de la micro-électronique à l’aérospatiale, le secteur médical ou encore automobile. Rejoindre l’association, c’est devenir un acteur engagé pour transmettre, valoriser et faire vivre ces savoir-faire", souligne l’association.

C’est aussi l’occasion de s’impliquer dans une communauté dynamique, de participer à des événements, forums, salons ou visites de manufactures.

"Une cotisation spécifique, à partir de 10 CHF / 5 EUR, est prévue pour les étudiants en mécanique horlogère ou en mécanique d’art, afin d’encourager l’engagement des jeunes générations. L’idée, en écho aux valeurs portées par l’UNESCO, est de réunir durablement les différents porteurs de savoir-faire et de les inviter à s’impliquer, afin d’accompagner la sauvegarde, la transmission et la valorisation de cette richesse patrimoniale exceptionnelle. Les adhésions peuvent s’effectuer en un clic directement depuis le site", est-il précisé.

Depuis sa création récente, en décembre 2024, Arc Horloger a réuni, grâce à son comité franco-suisse, près de 80 experts des domaines concernés au sein de six groupes de travail. Ceux-ci se consacrent à la réalisation des missions de l’association, qu’il s’agisse de documenter les savoir-faire au travers d’un observatoire, d’encourager la transmission, de promouvoir les pratiques ou encore de s’attacher à la bonne conservation des archives.