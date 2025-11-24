Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Education Jeunesse
Publi-Infos

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Publié le 24/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 21/11/2025 - 09:57

PUBLI-INFO • Grâce à une offre de formations riche, des dispositifs d’aide et des tarifs avantageux, la Région Bourgogne-Franche-Comté s’engage quotidiennement auprès des 15-25 ans.

© D Poirier
© D Poirier

Profitez des bons plans :

  • Mobilité : avec le tarif TRAIN Mobigo -26 ans, les jeunes peuvent voyager à prix réduits en région BFC et au-delà.
  • Mobilité internationale : une bourse à la mobilité internationale permet d’aller étudier ou faire un stage à l’étranger.
  • Lycées : la Région BFC s’engage à servir des repas sains, équilibrés et locaux dans ses lycées.
  • Culture : grâce à la carte avantages jeunes, les -30 ans bénéficient d’un grand nombre d’avantages sur les offres culturelles.
  • Orientation : plus de 2 000 formations sont proposées sur le territoire

Infos +

lycées manger sain mobilité locale mobilitéi internationale Région BFC

Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Belfort
Education Faits Divers

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d'une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a-t-on appris vendredi 21 novembre 2025.

dsden éducation nationale enquête harcèlement moral procureur de la république rectorat
Publié le 21 novembre à 17h08 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : 20 ans d’engagement au service de la vie étudiante pour la BAF

Le Bureau des associations franc-comtoises (BAF) a tenu une conférence de presse ce lundi 17 novembre 2025 au tiers-lieu jeunesse des locaux du CRIJ à Besançon, pour revenir sur ses deux décennies d’engagement étudiant, 20 ans jour pour jour après avoir déposé les statuts de son association en préfecture. 

anniversaire association baf étudiants vie étudiante
Publié le 18 novembre à 08h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

1
classe concours lecture primaire
Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

festival jeunes santé mentale
Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Education

Un examen classant blanc féérique pour les étudiants en santé de Besançon

Le Tutorat Santé Besançon organisera son examen classant blanc le samedi 6 décembre 2025, sous le thème ”Princesses Disney”. L’événement rassemblera près de 600 étudiants en Parcours accès santé spécifique (PASS) et 350 en licence Accès Santé (LAS) dans les amphithéâtres de l’UFR Santé de Besançon.

disney examen médecine princesse tutorat santé besançon
Publié le 6 novembre à 10h00 par Alexane
DOUBS (25)
Education Politique

Budget de l’Éducation nationale 2026 : Laurent Croizier plaide pour une école “stable et sereine”

Lors de l’audition du ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray, le député du Doubs Laurent Croizier (groupe Démocrate) a présenté les priorités de son groupe concernant les crédits de la mission ”Enseignement scolaire” du projet de loi de finances pour 2026.

budget démocrate député du Doubs école éducation nationale laurent croizier loi de finances modem
Publié le 6 novembre à 09h30 par Alexane
Franche-Comté
Education

C’Possible renforce ses actions dans les lycées professionnels en Franche-Comté

L’association C’Possible vient de renouveler sa convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale pour une durée de cinq ans. Elle déploie désormais ses programmes dans 35 départements, dont huit en Bourgogne-Franche-Comté, afin de ”contribuer à la réussite des jeunes en lycée professionnel”.

association c'possible baccalauréat éducation nationale lycée
Publié le 5 novembre à 10h49 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 4.79
pluie modérée
le 24/11 à 09h00
Vent
2.54 m/s
Pression
1001 hPa
Humidité
96 %
 