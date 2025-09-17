Mercredi 17 Septembre 2025
Bazoches
Société

Le 19e régiment du génie célèbre ses 90 ans au Château de Bazoches dans la Nièvre

Publié le 17/09/2025 - 10:55
Mis à jour le 17/09/2025 - 09:36

Dimanche 14 septembre 2025, le 19e régiment du génie a fêté ses 90 ans lors d’une cérémonie solennelle tenue au Château de Bazoches, demeure historique de Vauban, père fondateur du génie militaire français.

Vue drone de la cérémonie. ©
Remise des lettres de félicitation et témoignages de satisfaction. © 19e régiment du Génie
Créé en 1935 à Hussein-Dey en Algérie, le 19e régiment du génie (19eRG) s’est illustré dans de nombreux conflits majeurs du XXe siècle, de la Seconde Guerre mondiale aux guerres d’Indochine et d’Algérie. Après avoir quitté l’Algérie en 1964, le régiment s’est installé à Besançon, successivement au quartier Vauban puis au quartier Maréchal Joffre, où il poursuit aujourd’hui ses missions.

Cette cérémonie anniversaire, riche en émotions et en symboles, a pris une dimension toute particulière en se déroulant dans ce lieu chargé d’histoire militaire. Le Château de Bazoches, ancienne résidence du célèbre architecte militaire Vauban, symbolise l’excellence et la tradition du génie français. Durant cette dernière, il a été rappelé l’importance du drapeau du régiment, présenté pour la première fois en 1935 aux sapeurs de l’unité. Ce drapeau, symbole de l’honneur, du devoir et de la fierté, porte en ses plis les glorieuses inscriptions Verdun, La Malmaison et Maroc, témoignant des faits d’armes et de la bravoure des sapeurs au service de la France.

Un hommage aux anciens régiments

La cérémonie était présidée par le général de brigade Arnaud Richoufftz de Manin, commandant l’École du génie et ancien chef de corps du 19eRG (2014-2016), qui a procédé récompensant la qualité du travail et l’engagement exemplaire des unités et des personnels du régiment.

Remise des lettres de félicitation et témoignages de satisfaction. © 19e régiment du Génie

Cette célébration a permis de rendre hommage aux anciens du régiment, de perpétuer leur mémoire et de rappeler l’engagement des sapeurs actuels à servir avec courage et dévouement.

Le 19e régiment du génie continue ainsi d’écrire son histoire, fidèle aux valeurs et aux traditions de ses origines, en s’inscrivant pleinement dans la modernité des missions qui lui sont confiées, pour toujours continuer d’entreprendre et réussir.

(Communiqué)

19e régiment de génie anniversaire armée de terre cérémonie

Publié le 17 septembre à 10h55 par Elodie Retrouvey
Société

