Le BesAC veut savourer son dernier match de la saison au palais des sports

Nationale 1 (phase 2 - match 12) : BesAC - Fougères, vendredi 2 mai, à 20 heures au palais des sports de Besançon.

Sur ces trois derniers matchs, deux seront à disputer à domicile. Celui de ce vendredi contre Fougères et celui de vendredi prochain 9 mai aux Montboucons contre Rennes. Concernant le rendez-vous de ce 2 mai, il s'agit de la "der" de la saison au palais des sports. Avec l'envie que ce soit une belle fête du basket. Déjà, on annonce beaucoup de monde dans les fauteuils et les gradins de l'enceinte de l'Avenue Léo Lagrange.

Coté bisontin, on s'est donné pour objectif de mettre la cerise sur le gâteau du maintien en terminant du mieux possible ce parcours 2024-2025. C'est une volonté collective affichée avec détermination autour du coach Laurent Kleefstra.

Ce serait aussi l'occasion de gommer le revers subi à l'aller en Bretagne le 21 mars dernier (80-56) à la suite d'un match raté dont on retiendra trois statistiques : le famélique 1/22 à 3 pts (4 %), le delta de passes décisives entre les deux équipes (26 pour Fougères et seulement 9 pour le BesAC) et enfin la différence d'évaluation collective, 104 pour Fougères contre 50 pour le BesAC. La photographie d'un non match que les joueurs bisontins ont le réel désir d’effacer.

Fougères, 3e meilleure attaque

Mais rien ne leur sera donné, car Fougères qui avait été pénalisé par la commission de contrôle de gestion (CCG) de deux fois 5 points au classement de phase 1, puis de phase 2, n'a pas encore validé son maintien.

Fougères qui, sans ses points de pénalité, devrait être en poule haute, se déplace à Besançon pour gagner notamment en s'appuyant sur son attaque, la 3e meilleure force de frappe du championnat (81,2 pts). Voilà le BesAC prévenu !

Dans le camp bisontin, il faudra bien sûr prendre en compte l'absence du capitaine Quentin Hanck contraint de faire soigner un genou qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines. Aaron Falzon qui pour sa part se plaint d'un pied et ne s'est que très peu entraîné, reste incertain, alors que sur le banc le jeune Ange Buzer est contraint au repos suite à une entorse cheville. Il faudra donc que le BesAC fasse bloc derrière ses deux meilleurs marqueurs Ben Kovac et Calvin Jubenot. Assurément le BesAC s'alignera diminué. Mais dans ces conditions, la victoire n'en serait que plus belle et la fête alors totale au palais des sports.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Magassa, Mercé-Guyot, Maillot, Kovac, Falzon, Boyer, Berthet, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra.

(Communiqué)