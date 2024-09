Les Boucles Roses : les inscriptions sont ouvertes !

Après deux semaines de compétition, une cérémonie d’ouverture dantesque et des frissons et cris de joie provoqués par une razzia de médailles françaises, les Jeux olympiques de Paris 2024 se sont achevés dimanche 11 août avec la cérémonie de clôture au stade de France. Au départ décriés par bon nombre les JO de Paris semblent finalement avoir réconcilié une bonne partie de la population prise de passion pour les épreuves sportives. Et vous, globalement, pensez-vous que les JO de Paris sont une réussite ? C’est notre sondage de la semaine.