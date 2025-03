La Course du coeur, un défi sportif en faveur du don d’organes passera par Besançon

La Course du cœur est une course de 800 km entre Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs du 19 au 23 mars 2025. Rassemblant plus de 200 coureurs dont 12 greffés, l’évènement qui dure 4 jours et 4 nuits traverse plus de 200 communes dont plusieurs situées en Haute-Saône et dans le Doubs.

La Course du cœur est une course en relais unique de 800 km entre Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs qui se coure à la fois de jour et de nuit. Les participants sont des salariés de grandes entreprises, d‘institutions ou personnels soignants réunis autour d'une équipe de 12 coureurs greffés.

Il s’agit de 16 coureurs qui composent l’équipe qui courra cette année sous les couleurs de Trans-Forme pour cette 38e édition. Elle est composée de 12 greffés, 9 hommes et 3 femmes, de tous âges, transplantés du coeur, du rein, du foie ou de moelle osseuse, venus de toute la France et renforcés par 4 coureurs "joker".

Ce sont au total 16 équipes qui prendront le départ à Paris le mercredi 19 mars. Par leur participation, ces sociétés de renommée internationale s’impliquent pour la cause du don d’organes. Toutes ensemble, elles portent le message du don, que ce soit auprès de leurs collaborateurs en interne ou tout au long du parcours sur les routes de la course.

Une caravane de 370 personnes

Quelques 150 bénévoles sont également là pour encadrer la course de 60 à 80 km parcourus par chaque coureur et plus de 200 communes traversées. Ils feront également office d’ambassadeurs du don d’organes en allant à la rencontre du public.

Au total l’événement réunit une caravane de 370 personnes "pour faire courir la vie" précisent les organisateurs.

Sous la forme d’étapes de relais ou de course en ligne, le convoi de la course traverse des villes et villages dans 11 départements dont la Haute-Saône et le Doubs. Les coureurs arriveront ainsi à Leoilley dans l’après-midi du 21 mars pour ensuite traverser Broye-les-Loups-et-Verfontaine et Mantoche avant un nouveau départ de Besançon où la course s’effectuera cette fois de nuit.

Au total ce sont 30 villages du Doubs qui seront traversés de nuit et jusqu’au samedi matin pour une arrivée à Mouthe avant un passage de frontière en direction de la Suisse.

Les villages traversés en Franche-Comté

Vendredi 21 mars (après-midi)

Haute-Saône : Loeuilley, Broye-les-Loups-et-Verfontaine et Mantoche.

Doubs (de nuit) : Besancon, La Chapelle-des-Buis, Le Croc, Merey-sous-Montrond, Villers-sous-Montrond, Tarcenay, Foucherans, Charbonnieres-les-Sapins, Saules, Durnes, Lavans Vuillafans, Echevannes Vuillafans, Châteauvieux-les Fossés, Amathay Vesigneux ,Chapelle d’Huin, Bulle, Bannans, La Planée, Les Grangettes, Saint-Point Lac.

Samedi 22 mars (matin)

Doubs : Labergement-Sainte-Marie, Saint-Antoine, Le louvette, Les Hôpitaux-Vieux, Longevilles-Mont d’Or, Rochejean, Villedieu-les-Rochejean, Villedieu-les-Mouthes, Mouthe.

Pour cette 38e édition, la Course du Cœur, organisée par l’association Trans-Forme, continuera de sensibiliser les habitants dans de nouveaux villes et villages au travers de l’opération "10 000 Cœurs pour l’hôpital".