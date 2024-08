Les Francs-Comtois présents aux Jeux paralympiques de Paris 2024

Au total ils seront huit athlètes originaires de la région Franche-Comté à prendre part aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Voici les portraits des athlètes à suivre lors de la compétition qui aura lieu du 28 août jusqu'au 8 septembre 2024 dans la capitale française.

Gwendoline Matos - Goalball

Déficiente visuelle, Gwendoline Matos est membre du club de Besançon à l’Association Sportive et Culturelle des Centres de Bregille. Elle a rejoint l’équipe de France féminine en 2017 et faisait partie des relayeur de la flamme olympique à Besançon le 25 juin dernier. À Paris 2024, la joueuse de goalball participera du 28 août au 8 septembre à ses premiers Jeux paralympiques à 30 ans. La compétition sera à suivre du 29 août au 5 septembre à Paris Arena Sud. La France compte dans sa poule les équipes de Corée du Sud, Canada et le Japon.

Pierre Guillaume Sage - Tir

Autre Bisontin présent à Paris mais cette fois dans le cadre des Jeux Paralympiques, Pierre Guillaume Sage fait partie des sélectionnés français pour le para-tir. Licencié au club du ST Besançon, le tireur de 24 ans, déjà double champion du monde et d’Europe en 2023, aura dans sa ligne de mire la conquête d’une nouvelle médaille… olympique cette fois ! Engagé sur l’épreuve de carabine couché à 10m R5, le parcours du tireur sera à suivre dès le 1er septembre 2024.

Séverine Baillot - Volley assis

Toujours dans le cadre des Jeux Paralympiques, Séverine Baillot, originaire de Saules, participera aux épreuves de volley assis avec l'équipe de France féminine. Bénéficiant de cours personnalisé au sein de la section volley de l'ASPTT Besançon, la joueuse portant le numéro 7 jouera face aux sept meilleures nations mondiales. Dans le même groupe que les Etats-Unis, la Chine et l'Italie, la France, classée 30e nation, tentera de faire au mieux pour passer les épreuves de poules. La compétition sera à suivre dès le 29 août 2024.