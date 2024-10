Visite des ministres de l’Éducation et des Sports à Besançon : “On a besoin pour apprendre d’un épanouissement physique”

La ministre de l’Éducation nationale Anne Genetet et le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative Gil Avérous ont profité des vacances scolaires pour venir dans le Doubs et plus particulièrement à Besançon ce vendredi 25 octobre 2024 pour visiter des structures qui accueillent des jeunes hors temps scolaires.

Les deux ministres ont débuté leur visite bisontine par une halte au centre des cultures urbaines de Besançon (CCUB) où, accueillis par les officiels et les encadrants d’associations sportives, ils ont pu découvrir tout un panel d’activités centrées sur la culture urbaine à destination du jeune public.

Au cours de leur visite, la ministre de l’Éducation nationale a précisé que cette visite en tandem était importante, car "la jeunesse et le sport ça va ensemble". Rappelant le vieil adage "un esprit sain dans un corps sain", Anne Genetet a insisté sur l’importance du temps hors scolaire : "On a besoin pour apprendre d’avoir aussi un épanouissement physique. L’épanouissement il est intellectuel, il est physique et tout fait corps". Un lieu comme celui du CCUB "où on peut se retrouver après l’école" contribue au bien-être de l’enfant qui lui permet "de s’épanouir et devenir un citoyen heureux, bien dans ses baskets et ce lieu l’incarne bien".

Perpétuer l'héritage des JO

Mais pour Anne Genetet, il est également fondamental de faire "cohabiter des personnes de milieux sociaux différents" car "on a besoin de recréer du lien entre nos habitants" et que pour cela, le sport était un excellent vecteur, car "le sport fait société".

De son côté, le ministre des Sports de la Jeunesse et de la Vie associative était ravi de voir "un exemple de la concrétisation de ce que je voudrais qu’il se crée". Le gouvernement s’étant donné pour mission de développer un plan jeunesse afin de perpétuer "l’héritage des JO".

Les ministres ont d’ailleurs expliqué avoir choisi Besançon pour avoir un exemple d’un concret d’un "projet très inclusif qui montre une diversité des sports et notamment ces sports urbains qui ont eu beaucoup de lumière au moment des Jeux olympiques (…) et c’était intéressant de montrer qu’ils ont un espace de développement (…) et Besançon le montre très bien".

À Planoise, une table ronde avec les encadrants

Anne Genetet et Gil Avérous ont ensuite pris la direction de Planoise pour assister aux activités en plein air d’un Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) au sein du parc urbain de Besançon.

L’étape bisontine s’est terminée par la visite d’une maison de quartier où les jeunes bénéficient du "contrat local d’accompagnement à la scolarité" (CLAS), qui contribue à soutenir les jeunes dans leur scolarité. Dans cette maison de quartier, ils ont pris part à une table ronde avec les professeurs bénévoles de la cité éducative, les bénéficiaires ainsi que les partenaires.

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, prendra cet après-midi la direction de Montbéliard afin d’inaugurer un nouveau tronçon de la piste cyclable du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et de visiter des infrastructures qui ont fait l’objet d’une rénovation énergétique, accompagnée par l’Agence Nationale du Sport.