Le comédien Guillaume Bats est mort à l’âge de 36 ans

Sa société de production, Dark Smile Productions a annoncé sur ses réseaux le décès du comédien Guillaume Bats, mort à l’âge de 36 ans ce jeudi 1er juin 2023. Il était présent à Besançon les 31 mars et 1er avril dernier pour présenter son dernier one man show.

"C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène", écrit Dark Smile Productions qui précise que "l’événement étant récent nous n’avons pas encore l’ensemble des détails ayant trait à ses funérailles, et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement (...) Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs".

Guillaume Bats était atteint de la maladie des os de verre et présentait actuellement partout en France son nouveau one man show, "Inchallah" co-écrit avec son producteur, Jérémy Ferrari.

Il avait fait de son handicap une force

Il avait su faire de son handicap une force qu’il racontait dans ses spectacles sous forme d’humour noir "Pour vous détendre et rire, vous avez donc décidé de venir voir un handicapé", "je suis né avec 27 fractures, ce qui fait de moi le champion de la fracture post-natal", lançait-il au public lors de ses sketchs.

L’humoriste français était venu à Besançon les 31 mars et 1er avril dernier où il s’était produit à deux reprises à guichets fermés au Scénacle.

Sur les réseaux, les messages de condoléances de divers artistes et amis du comédies affluent.

En fin de journée, Jérémy Ferrari a posté un message sur les réseaux pour expliquer qu'il avait retrouvé le comédien mort dans son lit "probablement dans son sommeil". Le producteur a ajouté qu'il ne souhaitait pas s'exprimer dans la presse et qu'il préférait que l'on se concentre sur son "petit frère" en se rappelant de "son talent, son courage, sa force et sa lumière".