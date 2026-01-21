Le Conservatoire botanique national pour la Bourgogne–Franche-Comté est né

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Depuis le 1er janvier 2026, l’équipe du Conservatoire botanique national (CBN) Franche-Comté et la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national Bassin parisien rejoignent le nouveau Conservatoire botanique national Bourgogne Franche-Comté. Quelles sont ses missions ? Réponses.

Lorine Gagliolo, présidente et Sandra Decroux, directrice du nouveau Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés ont annoncé la nouvelle ce mercredi 21 janvier.

Fraîchement agréé, ce nouvel établissement prend la forme d’un EPCE (Etablissement public de coopération environnementale) et se consacrera à la mise en oeuvre des 5 missions d'intérêt général dévolues aux Conservatoires botaniques nationaux :

Développer et améliorer les connaissances ;

Gérer et valoriser les données ;

Contribuer à la gestion conservatoire et à la restauration écologique ;

Informer, sensibiliser et mobiliser.

Il déclinera ses missions au service de la flore, de la fonge et de leurs habitats naturels sur son nouveau territoire d'agrément Bourgogne-Franche-Comté mais également au service des invertébrés sur la partie Franche-Comté.

Le siège de ce CBN Bourgogne Franche-Comté et l’antenne Franche-Comté est situé au 9, rue Jacquard à Besançon. L’antenne Bourgogne est installée à la Maison du Parc à Saint-Buisson (Nièvre).

Infos +

Tout comme le CBN Bourgogne-Franche-Comté, deux autres nouveaux conservatoires ont récemment obtenu l’agrément ministériel et deviennent ainsi Conservatoires botaniques nationaux. Il s’agit des CBN de Normandie et CBN des îles de Guadeloupe.