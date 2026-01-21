Mercredi 21 Janvier 2026
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Le Conservatoire botanique national pour la Bourgogne–Franche-Comté est né

Publié le 21/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 21/01/2026 - 10:29

Depuis le 1er janvier 2026, l’équipe du Conservatoire botanique national (CBN) Franche-Comté et la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national Bassin parisien rejoignent le nouveau Conservatoire botanique national Bourgogne Franche-Comté. Quelles sont ses missions ? Réponses.

Lorine Gagliolo, présidente et Sandra Decroux, directrice du nouveau Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés ont annoncé la nouvelle ce mercredi 21 janvier.

Fraîchement agréé, ce nouvel établissement prend la forme d’un EPCE (Etablissement public de coopération environnementale) et se consacrera à la mise en oeuvre des 5 missions d'intérêt général dévolues aux Conservatoires botaniques nationaux :

  • Développer et améliorer les connaissances ;
  • Gérer et valoriser les données ;
  • Contribuer à la gestion conservatoire et à la restauration écologique ;
  • Informer, sensibiliser et mobiliser.

Il déclinera ses missions au service de la flore, de la fonge et de leurs habitats naturels sur son nouveau territoire d'agrément Bourgogne-Franche-Comté mais également au service des invertébrés sur la partie Franche-Comté.

Le siège de ce CBN Bourgogne Franche-Comté et l’antenne Franche-Comté est situé au 9, rue Jacquard à Besançon. L’antenne Bourgogne est installée à la Maison du Parc à Saint-Buisson (Nièvre).

Tout comme le CBN Bourgogne-Franche-Comté, deux autres nouveaux conservatoires ont récemment obtenu l’agrément ministériel et deviennent ainsi Conservatoires botaniques nationaux. Il s’agit des CBN de Normandie et CBN des îles de Guadeloupe. 

biodiversité Conservatoire botanique national Bourgogne Franche-Comté conservatoire botanique national de franche-comté lorine gagliolo sandra decroux

