Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs récompensés au Salon des maires

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs ont été distingués au niveau national lors du Salon des Maires, le 19 novembre à Paris. Les deux institutions ont reçu le Trophée des Territoires 2025 de CCI France, une récompense qui vient mettre à l’honneur le Club RH Haut-Doubs, initiative conjointe destinée à accompagner les entreprises confrontées aux enjeux de recrutement en zone transfrontalière.

Ce trophée, organisé par le réseau CCI, salue "la mise en place du Club RH Haut-Doubs, un dispositif qui accompagne les entreprises du territoire dans leurs enjeux transfrontaliers de recrutement et de gestion des ressources humaines". Le dispositif s’inscrit dans le protocole de partenariat 2023-2027 signé entre les deux institutions. Celui-ci vise à "coconstruire des actions en faveur du développement économique et de l’emploi sur le territoire, dont la création d’un club RH dédié".

Le Club RH Haut-Doubs : un travail de proximité

Lancé en juin 2024, le Club RH Haut-Doubs réunit régulièrement 15 dirigeants et responsables des ressources humaines du territoire. L’objectif : proposer un lieu d’échanges et de solutions opérationnelles face aux difficultés de recrutement propres aux zones frontalières. Le communiqué souligne que le club "offre un espace d’échanges, de mutualisation de bonnes pratiques et de co-construction de solutions concrètes notamment l’accès au logement". Des réunions ou ateliers sont organisés tous les trois mois, souvent couplés à des visites d’entreprises. Chaque rencontre est enrichie par des interventions d’experts et des discussions sur l’actualité RH.

Pour les partenaires, cette distinction dépasse la seule reconnaissance symbolique. Elle confirme "la pertinence de l’action menée pour soutenir durablement les entreprises et renforcer l’attractivité du Haut-Doubs".

Un prix national pour valoriser les initiatives territoriales

Le Trophée des Territoires vise à valoriser les initiatives locales les plus innovantes portées par les Chambres de commerce et d’industrie. Il ambitionne aussi de célébrer la diversité des projets déployés dans les territoires et avec les territoires et de rappeler le rôle essentiel des CCI dans le développement économique local.