Le documentaire sur le festival Bien Urbain à voir gratuitement en ligne

D’une durée d’une heure vingt, ce film revient sur les dix premières années de Bien Urbain et sa vision singulière de l'art. Il questionne les enjeux fondamentaux de l'art dans l'espace public à travers l'évolution du festival.
Pour l’association, il s’agit d’une histoire "honnête, qui raconte les succès et les échecs : à travers les luttes et des changements constants et majeurs, le festival a su néanmoins cultiver son originalité".
Réalisé par Kristina Borhes et sortie en 2023, le documentaire a été diffusé dans de nombreux festivals d'art urbain en France et en Europe pendant deux ans. Il est désormais accessible à tous gratuitement en ligne sur la chaîne Viméo de l’association.
Info +
- Les diffusions en salle et dans les festivals sont toujours possibles. N’hésitez pas à contacter l’équipe de Juste Ici pour organiser votre projection en France ou en Europe.