Le FSU appelle à manifester en soutien au peuple palestinien le 6 décembre à Besançon

À l’appel de la FSU 25, une manifestation de soutien au peuple palestinien est organisée samedi 6 décembre, avec un rendez-vous fixé à 14 h 30 place de l’Europe à Besançon. L’appel intervient alors que plusieurs organisations s’inquiètent de la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

Selon le texte d’appel, “le ‘cessez-le-feu’ n’a pas arrêté les meurtres quotidiens perpétrés par Israël, qui a conduit des attaques plus de 42 jours sur les 53 écoulés depuis la mise en place du plan de Trump”. Les organisateurs évoquent également les difficultés persistantes liées à l’acheminement de l’aide humanitaire : “L’accord de ‘cessez-le-feu’ prévoyait l’entrée quotidienne de près de 600 camions humanitaires dans la bande de Gaza, un chiffre qui n’a jamais été atteint”. L’armée israélienne continuerait d’imposer “des retards et restrictions qui font persister la situation de famine et les risques sanitaires”.

Une situation sanitaire catastrophique

Les Nations unies décrivent une situation extrêmement dégradée dans les infrastructures médicales de Gaza. L’ONU a qualifié la situation sanitaire de “catastrophique”, alors que “moins de la moitié des hôpitaux de la bande de Gaza et un peu plus d’un tiers des cliniques fonctionnent à peine”.

Les structures encore actives sont débordées, tandis que “plus de la moitié des médicaments essentiels et les deux tiers des autres fournitures médicales sont en rupture de stock”.

L’hiver aggrave les conditions de vie

Les conditions météorologiques hivernales viennent compliquer encore davantage la situation des populations déplacées. Selon les informations communiquées, les efforts collectifs d’adaptation à l’hiver sont mis à rude épreuve, ce qui entraîne des besoins supplémentaires en matière d’abris d’urgence et rend nécessaire l’évacuation des sites côtiers où les mesures d’atténuation sur place ne sont pas viables.