Lundi 8 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Grand Besançon Métropole
actualité Economie

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse

Publié le 08/09/2025 - 06:10
Mis à jour le 05/09/2025 - 17:04

OFFRE D'EMPLOI • La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute, au sein du service Travaux, pour le Département Eau et Assainissement.

© D Poirier
© D Poirier

Missions :

Au 1er janvier 2018, Grand Besançon Métropole a pris la compétence Eau et Assainissement sur presque toute l’intégralité de son territoire composé de 67 communes. Le Département Eau et Assainissement gère en conséquence, avec ses moyens humains et matériels, un parc d’équipements très important (25 stations de pompage, 3 stations de traitement, 35 stations d’épuration) et près de 2000 kms de réseaux. Les enjeux concernant la gestion de l’eau sont une préoccupation permanente et grandissante de GBM, compte tenu notamment des effets du réchauffement climatique, le DEA pilote donc une politique dynamique de construction et de renouvellement de ses ouvrages, portée par son service travaux.

Dirigé par un chef de service, accompagné d’une adjointe, le service travaux est composé d’une dizaine de techniciens et ingénieurs, assurant seul ou en équipe, selon les niveaux de complexité, la réalisation et le suivi des opérations.

Au sein du service travaux, la personne recrutée devra en particulier :

  • Étudier les projets en maitrise d'ouvrage et en maitrise d'œuvre interne dans les domaines de l'eau potable et assainissement (création ou renouvellement de réseaux d’eau ou d’assainissement, création ou réhabilitation d’ouvrages divers), en interface avec le service qui sera en charge de leur exploitation,
  • Piloter un projet de la conception à sa réalisation en intégrant les parties techniques, administratives et financières, en s’appuyant sur le service support du Département Eau et Assainissement,
  • Possibilité d’accompagner le suivi de chantier auprès des différents prestataires et de participer à la coordination des éventuels autres intervenants (service voirie) et à l’information des riverains,
  • Livrer l’ouvrage à l’exploitant et fournir les informations nécessaires à son intégration patrimoniale (constitution du dossier d'ouvrage, intégration par le service concerné du DEA au SIG).

Profil recherché

Profil :

  • Formation en hydraulique, hydraulique urbaine, et en technique de réalisation de réseaux et ouvrages d’eau et d’assainissent (niveau BAC +2) et/ou en génie civil et travaux publics
  • Gestion et pilotage de projets de travaux
  • Connaissances en SIG, topographie, dessin assisté par ordinateur fortement souhaitées
  • Connaissance en sécurité au travail
  • Compétences relationnelles avérées avec les administrations, les usagers du service de l'eau et de l'assainissement, les services internes, les entreprises, les élus et les aménageurs
  • Esprit d'équipe et autonomie
  • Rigueur et méthodologie

Date limite de candidature : 31 décembre 2025

Recrutement par :

  • voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux.
  • voie contractuelle pour les personnes titulaires d'un diplôme de niveau minimum BAC. Dans ce cas, un CDD de 3 ans est proposé avec possibilité de reconduction et passage en CDI après 6 ans de contrat.
  • selon la législation applicable aux travailleurs handicapés.

D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

  • Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,
  • Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, possibilité de temps partiel et télétravail à hauteur de 2 jours par semaine (selon les postes), 35 jours de congés
  • Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,
  • Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,
  • Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,
  • remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %,
  • Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)

Les candidatures seront analysées dès leur réception, au fur et à mesure de leur arrivée.

Contacts :

  • RH : Fabien ADDUCI - Chargé de recrutement au 03 81 87 85 70
  • Au sein du service : Geoffroy BACH - Chef de service au 03 81 87 89 09

Candidatez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !

Allez + loin

grand besançon monjob.info offre d'emploi offre d'emploi besançon recrutement

Publié le 8 septembre à 06h10 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

actualité

Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info
Besançon
actualité Loisirs Sport
Publi-Infos

Les “Boucles Vauban” le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

PUBLI-INFO • Le 21 septembre, vous l’avez noté se déroule à Besançon les Boucles Vauban, une course à pied  accessible à tous, sur deux distances (5 et 10 kms). Cet événement, certes financé par Decathlon, n’aurait pas été possible sans différents partenaires, notamment le club support de la manifestation : le BAC. L’idée, aujourd’hui, est de vous les présenter, avant que vous les retrouviez lors de cet événement.

bac Boucles Vauban chu de besançon course à pied décathlon decathlon besancon sport
Publié le 28 juillet à 07h00 par Macommune.info

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 13.77
couvert
le 08/09 à 06h00
Vent
1.28 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
93 %
 