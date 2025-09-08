Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

OFFRE D'EMPLOI • La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute, au sein du service Travaux, pour le Département Eau et Assainissement.

Missions :

Au 1er janvier 2018, Grand Besançon Métropole a pris la compétence Eau et Assainissement sur presque toute l’intégralité de son territoire composé de 67 communes. Le Département Eau et Assainissement gère en conséquence, avec ses moyens humains et matériels, un parc d’équipements très important (25 stations de pompage, 3 stations de traitement, 35 stations d’épuration) et près de 2000 kms de réseaux. Les enjeux concernant la gestion de l’eau sont une préoccupation permanente et grandissante de GBM, compte tenu notamment des effets du réchauffement climatique, le DEA pilote donc une politique dynamique de construction et de renouvellement de ses ouvrages, portée par son service travaux.

Dirigé par un chef de service, accompagné d’une adjointe, le service travaux est composé d’une dizaine de techniciens et ingénieurs, assurant seul ou en équipe, selon les niveaux de complexité, la réalisation et le suivi des opérations.

Au sein du service travaux, la personne recrutée devra en particulier :

Étudier les projets en maitrise d'ouvrage et en maitrise d'œuvre interne dans les domaines de l'eau potable et assainissement (création ou renouvellement de réseaux d’eau ou d’assainissement, création ou réhabilitation d’ouvrages divers), en interface avec le service qui sera en charge de leur exploitation,

Piloter un projet de la conception à sa réalisation en intégrant les parties techniques, administratives et financières, en s’appuyant sur le service support du Département Eau et Assainissement,

Possibilité d’accompagner le suivi de chantier auprès des différents prestataires et de participer à la coordination des éventuels autres intervenants (service voirie) et à l’information des riverains,

Livrer l’ouvrage à l’exploitant et fournir les informations nécessaires à son intégration patrimoniale (constitution du dossier d'ouvrage, intégration par le service concerné du DEA au SIG).

Profil recherché

Profil :

Formation en hydraulique, hydraulique urbaine, et en technique de réalisation de réseaux et ouvrages d’eau et d’assainissent (niveau BAC +2) et/ou en génie civil et travaux publics

Gestion et pilotage de projets de travaux

Connaissances en SIG, topographie, dessin assisté par ordinateur fortement souhaitées

Connaissance en sécurité au travail

Compétences relationnelles avérées avec les administrations, les usagers du service de l'eau et de l'assainissement, les services internes, les entreprises, les élus et les aménageurs

Esprit d'équipe et autonomie

Rigueur et méthodologie

Date limite de candidature : 31 décembre 2025

Recrutement par :

voie statutaire : aux agents relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux.

voie contractuelle pour les personnes titulaires d'un diplôme de niveau minimum BAC. Dans ce cas, un CDD de 3 ans est proposé avec possibilité de reconduction et passage en CDI après 6 ans de contrat.

selon la législation applicable aux travailleurs handicapés.

D’autres bonnes raisons de nous rejoindre :

Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié aux fonctions exercées + prime annuelle versée en fin d'année, correspondant à un traitement indiciaire mensuel,

Conditions de travail favorables : flexibilité des horaires sur 36h20 / semaine, possibilité de temps partiel et télétravail à hauteur de 2 jours par semaine (selon les postes), 35 jours de congés

Avantages du Comité des œuvres sociales de la collectivité : chèques vacances, voyages, loisirs et billetterie, locations saisonnières, à des prix attractifs,

Participation de l'employeur à l’assurance prévoyance,

Forfait "mobilités durables" prévu à hauteur de 300€ maximum / an, pour les agents utilisant leur vélo ou trottinette pour leur déplacement domicile-travail,

remboursement des frais de transports en commun à hauteur de 75 %,

Une offre de formations pour vous permettre de développer vos compétences et vous accompagner dans votre parcours professionnel.

Pièces requises : lettre de motivation et CV (format pdf)

Les candidatures seront analysées dès leur réception, au fur et à mesure de leur arrivée.

Contacts :

RH : Fabien ADDUCI - Chargé de recrutement au 03 81 87 85 70

Au sein du service : Geoffroy BACH - Chef de service au 03 81 87 89 09

