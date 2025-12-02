Mardi 2 Décembre 2025
Dijon
Economie

Le groupe Bonglet mise sur la menuiserie technique avec la reprise de PM Industrie à Dijon

Publié le 02/12/2025 - 16:48
Mis à jour le 02/12/2025 - 16:48

Le Tribunal de commerce de Dijon a validé la reprise de la société PM Industrie par le groupe familial Bonglet. Cette opération marque une étape stratégique pour l’entreprise bourguignonne, qui vise à diversifier ses activités et à consolider sa présence en Bourgogne–Franche-Comté.

Hervé Bonglet © www.bonglet.fr
Hervé Bonglet © www.bonglet.fr

Le groupe Bonglet, acteur indépendant du second œuvre, inscrit cette acquisition dans une logique de croissance. Elle lui permettra d’élargir son offre, notamment dans la fabrication et l’installation de menuiseries intérieures et extérieures destinées à une clientèle institutionnelle et privée. "Cette reprise s'inscrit dans notre volonté de renforcer nos positions sur le marché tout en restant fidèles à nos valeurs d'entreprise familiale et responsable", a déclaré Hervé Bonglet, président du groupe. Il ajoute : "nous sommes convaincus que l'intégration de Pacotte et Mignotte Sn nous permettra de poursuivre notre développement, tout en assurant la pérennité des savoir-faire locaux et la satisfaction de nos clients."

Des synergies industrielles et commerciales

La nouvelle entité, Pacotte et Mignotte Sn, s’appuiera sur les fondations posées en 1966 par Jean Mignotte. Connue pour son expertise en menuiserie bois, PVC et aluminium, l’entreprise apporte au groupe Bonglet une complémentarité de compétences, notamment grâce à la maîtrise des process de fabrication en aluminium. Cette expertise renforce des segments clés tels que les vérandas ou les volets roulants, décrits dans le communiqué comme "complément incontournable de l'enveloppe du bâtiment". L’intégration de ces savoir-faire doit permettre à Bonglet de proposer une offre plus complète en second œuvre et de se positionner sur des appels d’offres globaux.

Compétitivité et engagement environnemental

Le groupe Bonglet ambitionne également de poursuivre ses investissements dans l’innovation, la formation et la transition environnementale. La reprise permettra, selon le communiqué, "de réduire son empreinte carbone et d’œuvrer en faveur de la biodiversité", tout en assurant un maintien des emplois sur le territoire.

L’entreprise s'engage à garantir une "transition fluide et positive" et à renforcer les liens historiques avec les partenaires locaux de PM Industrie.

Le groupe Bonglet : croissance et ancrage territorial

Fondé en 1956, le groupe familial Bonglet est reconnu dans les domaines de l’isolation thermique par l’extérieur, du revêtement de sol, de la plâtrerie et de la décoration. Il emploie près de 1.000 personnes et intervient dans le quart Est de la France. Certifié ISO 14001 et labellisé Ecovadis Argent, il fut la première entreprise en France à recevoir le label "Maîtrise de l’environnement" délivré par Qualibat.

Pacotte et Mignotte Sn : un savoir-faire de 60 ans

Entreprise emblématique du bassin dijonnais, Pacotte et Mignotte Sn perpétue une expertise reconnue en menuiseries bois, PVC et aluminium, ainsi qu’un pôle dédié à l’agencement. Sa production bénéficie du label Origine France Garantie et de la certification CSTB. Forte de six décennies d’expérience, elle se distingue par "une main d’œuvre très qualifiée" et une grande capacité d’adaptation.

Publié le 2 décembre à 16h48 par Alexane
