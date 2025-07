Parc naturel régional Doubs horloger : un guide pour organiser un événement sportif en milieu naturel

C’est dans un cadre de préservation de l’environnement, du tourisme durable et du développement local que le Parc naturel régional du Doubs Horloger a conçu ce guide. Il est à destination des organisateurs de manifestation sportive en milieux naturels ainsi que les communes accueillantes afin d'aider à l’organisation d’événements responsables, durables et plus respectueux de l’environnement.

Le guide a été conçu afin de "faciliter les démarches tout en veillant à minimiser les impacts sur les espaces naturels sensibles" précise le Parc naturel régional du Doubs Horloger dans son communiqué.

Des actions concrètes sont déjà mises en place, comme la création d’une commission d’élus ou encore l’accueil de stagiaires et de volontaires en service civique pour renforcer la communication et la sensibilisation du grand public. L’outil collaboratif "outdoorvision" est également utilisé. C’est un outil numérique servant à "favoriser une gestion durable des espaces sensibles via la collecte et l’analyse de tracés GPS".

Les principaux points du nouveau guide

Les personnes et structures ressources à associer dès la préparation de l’événement

Les règles de sécurité à respecter

La logistique, l’affichage publicitaire, le balisage, la gestion des parcours et des tracés GPS

Les démarches administratives, telles que la déclaration en sous-préfecture

Les zone Natura 2000 et l’évaluation des incidences

La gestion des déchets et les prescriptions environnementales à intégrer

Des pistes pour former et sensibiliser à l’environnement organisateurs, bénévoles et participants

Pour les détails de chaque point, le guide est disponible ici.