Le Local boxe club ouvre une nouvelle salle dédiée aux sports de combat à Besançon

Le Local boxe club poursuit son développement en ouvrant une nouvelle salle de 400 m² dédiée aux sports de combat, en plein centre-ville de Besançon, dans le quartier Granvelle. Ce nouvel espace vise à rendre la pratique des sports de combat plus accessible à tous les publics, quels que soient leur âge, leur niveau ou leur condition physique. Il sera inauguré le 27 mai 2025.

L’objectif de ce nouvel espace dédié : proposer un cadre inclusif et moderne pour accueillir aussi bien les pratiquants loisirs que les femmes, les séniors, les personnes en situation de handicap, ou encore les sportifs recherchant une approche adaptée. "Nous sommes fiers d'ouvrir cette nouvelle salle, qui témoigne de notre engagement à rendre les sports de combat accessibles à tous", déclare Philippe Haag, président du club, dans un communiqué.

Le projet, pensé pour offrir une expérience optimale, s’appuie sur des infrastructures variées : deux espaces de pratique indépendants, l’un avec un tatami pour les disciplines pieds-poings (kickboxing, muay-thaï, MMA), l’autre doté d’un parquet pour la boxe anglaise, ainsi qu’un parc de machines pour le renforcement musculaire. Un encadrement sur mesure est également proposé grâce à une équipe de coachs expérimentés.

Morrade Hakkar, figure emblématique du club et ancien champion d’Europe, aujourd’hui directeur technique, voit dans cette nouvelle salle une opportunité de transmission. "De pouvoir accueillir le grand public dans un lieu exceptionnel et de redonner à la ville et aux jeunes aujourd’hui, ce que j’ai reçu un jour, est une chance extraordinaire", confie-t-il.

Une histoire ancrée dans la tradition du haut niveau

Fondé en 1946 par Ray Lucas, le Local boxe club est enraciné dans l’histoire sportive de Besançon. Plusieurs générations de boxeurs ont marqué l’histoire du club, parmi lesquels Jean Josselin, Michel Lombardet, Mamadou Thiam, Khedafi Djelkir ou encore Morrade Hakkar lui-même. Ce dernier a remporté huit titres de champion de France, trois titres européens et a combattu Bernard Hopkins à Philadelphie pour un titre mondial unifié IBF/WBC.

Aujourd’hui, Morrade Hakkar poursuit son engagement au service de la jeunesse bisontine, notamment via des actions éducatives auprès des écoles, des publics en difficulté et des mineurs isolés. Diplômé d’un DEJEPS spécialisé dans la lutte contre la radicalisation, il voit dans la boxe un outil de remédiation et de transmission de valeurs : respect, dépassement de soi, constance.

Une organisation repensée

Avec cette nouvelle infrastructure, le Local boxe club réorganise ses activités. La salle historique Jean Josselin sera désormais réservée aux compétiteurs, aux enfants et aux scolaires. Une évolution qui s’inscrit dans une volonté de structuration et de développement du sport éducatif et de la formation de futurs talents.

Le club affiche aujourd’hui :

280 licenciés

23 créneaux hebdomadaires

10 entraîneurs qualifiés

30 compétiteurs

La nouvelle salle s’inscrit dans une dynamique de croissance, tout en restant fidèle à l’ADN du club : "excellence, solidarité, et transmission". Comme le résume Philippe Haag : "Grâce à notre partenariat avec SMCI, nous avons pu créer un espace moderne et accueillant, où chacun pourra trouver sa place et s'épanouir, dans un cadre exceptionnel en plein cœur du centre-ville de Besançon."