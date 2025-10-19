Le musée des Maisons Comtoises fête Halloween entre sorcellerie et traditions

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le musée des Maisons Comtoises plonge ses visiteurs dans un univers magique et mystérieux, à l’occasion de ses vacances ensorcelantes. Spectacles, ateliers, contes, dégustations et jeux rythmeront cette quinzaine placée sous le signe de la sorcellerie et des traditions populaires.

Dans le cadre bucolique du parc de Nancray, l’événement promet une ambiance familiale et conviviale, où petits et grands sont invités à revêtir leurs plus beaux costumes d’apprentis sorciers. Le musée propose chaque jour, de 10h15 à 12h30 et de 14h à 17h30, des animations incluses dans le billet d’entrée, sans réservation nécessaire.

Des animations variées pour tous les âges

Les visiteurs pourront participer à de nombreux ateliers thématiques, tels que la confection d’encre de sorcière, la création de talismans de protection ou encore le jeu "Frisson de feuilles". Des démonstrations seront également au programme : fournil du sorcier, élixirs de plantes, ou encore bestiaire macabre.

Les gourmands ne seront pas en reste avec plusieurs dégustations originales : pains spéciaux, soupe envoûtante ou recettes mystérieuses servies à l’Auberge des Trois Sorcières. Des jeux traditionnels en bois, un jeu de piste et même une initiation au Quidditch animée par Vesontio Sports Vacances complèteront les activités proposées.

Le musée propose également des visites et déambulations thématiques, parmi lesquelles : "Sorcellerie et superstitions en Franche-Comté", promenades déguisées avec les ânes, ou encore les histoires contées à la grange aux histoires et la charrette ensorcelée.

Un programme de spectacles pour toute la famille

Plusieurs spectacles et conférences ponctueront l’événement :

Samedi 18 octobre : conférence de Brigitte Rochelandet, « Sorcère ! »

Dimanche 19 octobre : Arlen et la sorcière / Le manoir au fantôme

Dimanche 26 octobre : Le réveil de la vouivre / Vendeurs de potions, vendeurs de charmes

Dimanche 2 novembre : Au-delà d’aujourd’hui / Halloween chewing-gum

Une murder party pour Halloween

Le 31 octobre, le musée propose une Murder party immersive intitulée Le hurlement de la louve, animée par la compagnie Le Spiralum. L’intrigue plonge les participants dans une enquête autour d’un mystérieux crime commis dans le parc, évoquant la légendaire "Bête de la Loue". Par équipes, les visiteurs devront interroger des témoins et rassembler des indices pour résoudre l’affaire. L’activité, d’une durée d’environ 1h15, est accessible en famille à partir de 6 ans, sur inscription préalable.

