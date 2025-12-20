Samedi 20 Décembre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Culture

Le No Logo festival lance un appel à propositions pour trouver un nouveau lieu pour 2026

Publié le 20/12/2025 - 10:30
Mis à jour le 19/12/2025 - 18:18

Un mois après l’annonce de l’impossibilité d’organiser le festival No Logo à Ornans en 2026, l’équipe organisatrice fait un point d’étape sur l’avancée de ses recherches et les perspectives envisagées pour la suite.

©
©

"Depuis cette annonce, notre priorité est restée la même : trouver un lieu capable d’accueillir le No Logo dans des conditions fidèles à son ADN et à l’expérience que nous devons à nos festivaliers", écrit l'équipe organisatrice du No Logo.

Au cours des dernières semaines, l’équipe a visité "une quinzaine de lieux" et indique que "plusieurs pistes sont actuellement étudiées". Ces sites potentiels doivent répondre à des critères précis, jugés indispensables au bon déroulement du festival et à son ancrage territorial.

Des critères stricts pour le futur site

Le futur lieu d’accueil du No Logo devra notamment "disposer d’une surface minimale d’environ 35 hectares" et "être situé en Franche-Comté". L’implantation recherchée se veut également cohérente avec l’esprit du festival, devant "s’implanter en zone rurale et à proximité d’un village / bourg vivant, doté de commerces et de services".

Enfin, le cadre environnemental et visuel constitue un élément central, le site devant "offrir un cadre naturel et patrimonial et esthétique à la hauteur de l’expérience No Logo".

Aucun compromis sur l’expérience proposée

Si aucune solution n’a encore été arrêtée, l’équipe explique ce choix par une volonté assumée de ne pas transiger sur la qualité de l’événement. :"Si aucune solution n’a encore été retenue à ce stade, c’est avant tout parce que nous refusons de faire des compromis qui dégraderaient l’expérience du festival."

Les organisateurs rappellent que "le No Logo n’est pas un événement que l’on peut déplacer n’importe où : son implantation doit avoir du sens, pour les festivaliers comme pour le territoire qui l’accueille."

Un appel officiel à propositions

Face à cette situation, l’équipe annonce ouvrir officiellement la porte aux candidatures. "Nous souhaitons aujourd’hui ouvrir officiellement la porte aux propositions." Collectivités, propriétaires ou acteurs locaux disposant d’un site répondant aux grandes lignes définies peuvent prendre contact à l’adresse suivante : contact@nologofestival.com.

Un processus d’étude est prévu, puisqu’"un cahier des charges détaillé sera alors transmis afin d’étudier chaque proposition en détail."

Un festival indépendant aux retombées économiques avérées

Pour rappel, le No Logo revendique un modèle économique singulier. "Le No Logo est un festival 100 % indépendant, autofinancé par ses festivaliers, sans subvention, sans sponsor et sans mécénat." Chaque édition génère "des retombées économiques directes et indirectes significatives pour le territoire qui l’accueille, estimées à plus de 900 000 euros hors festival" asurent les organisateurs, bénéficiant aux commerces, hébergements, restaurants et acteurs locaux.

Continuer sans précipitation

À ce stade, l’équipe affirme poursuivre son travail avec détermination. "À l’heure actuelle, l’équipe du No Logo travaille sans relâche pour permettre au festival de poursuivre son histoire, dans le respect de ses valeurs et de son ADN."

Les organisateurs assument également le choix de ne pas se précipiter : "Nous préférons prendre le temps nécessaire plutôt que de proposer une édition qui ne serait pas à la hauteur de ce que les festivaliers attendent et méritent."

Publié le 20 décembre à 10h30 par Alexane
