Le programme de la Foire comtoise dimanche 25 mai 2025

Venue de Miss France

Angélique Angarni-Filopon avait créé la surprise le 14 décembre 2024 en devenant la Miss France la plus âgée de l’histoire du concours (34 ans). La Miss Martinique, devenue Miss France 2025, sera donc présente le samedi 25 mai à la foire comtoise. C’est une occasion exceptionnelle pour tous ceux et toutes celles qu’elle inspire de la rencontrer.

Un village cubain

En immersion

En dehors des chemins touristiques, voici Cuba au quotidien. Profitez de trois reconstitutions qui illustrent les difficultés auxquelles font face les cubains, mais aussi leur savoir-faire. Une maison traditionnelle cubaine dont la décoration est faite de bric et de broc et dont les murs sales et usés sont tapissés à certains endroits de vieux posters, d’anciens vinyles, de pochettes de disques et d’affiches de cinéma dont les cubains sont tellement friands. Une épicerie reconstituée à partir de produits provenant de l’archipel. Une ancienne manufacture où se fabriquent au quotidien les milliers de cigares qui partent en fumée aux quatre coins du monde, notamment en Europe. Retrouvez quelques-unes des plus belles bagues de cigares cubains, avec en prime, un reportage inédit aux côtés des paysans des champs de tabac.

Profitez également de diverses expositions tout au long de votre visite du village :

Sur le parcours de Che Guevara, composée à partir de nombreux documents d’archives et de multiples photos dont certaines n’ont encore jamais été présentées. Avec son ami Fidel Castro, il mène la révolution cubaine durant 5 ans dans le but de renverser le gouverne- ment du dictateur Batista. Il deviendra la personnalité la plus célèbre de Cuba !

Sur la grande et belle époque du Sloppy Joe’s, un bar mythique de La Havane apprécié des stars.

Sur les lieux emblématiques de Cuba, appelée « Portraits de Cuba »

Sur les traces du célèbre auteur Hemingway

Poursuivez la visite du village en suivant les traces d’Hemingway, auteur du roman “Le Vieil Homme et la mer» et Prix Nobel de littérature, grâce à de nombreux documents d’archives. Retrouvez notamment sa célèbre photo aux côtés de Fidel Castro tirée de l’album des seuls clichés de leur unique rencontre : c’était en 1960 à l’occasion d’un concours de pêche dont le leader cubain fut le vainqueur !

De la musique cubaine

Rendez-vous chaque jour au coeur du village cubain pour profiter de la musique cubaine avec le groupe Calle Esperanza ! Fruit de la fusion de rythmes afro-caribéens et cubains, Calle Esperanza c’est la joie des fêtes, un voyage qui part de la trova cubaine actuelle en passant par un son cubain plus savoureux et tropical. Laissez-vous embarquer par Osmel & Carlos Nápoles ainsi que Lino Belet pour une aventure humaine et musicale !

Où ? Sur la scène du Palais des Congrès - Hall E

Quand ? Tous les jours à 12h30, 15h, 16h30 & 18h (30 min de concert)

Dansez !

Profitez, tout au long de la Foire, d’ateliers initiations & démonstrations de salsa. Au programme : une séance d’initiation, suivie de démonstrations, puis d’un temps de danse libre !

Où ? Palais des Congrès - Hall E

Quand ? Ateliers du samedi 24 au samedi 31 mai de 18h00 à 19h00 et dimanche 1er juin de 16h30 à 17h30 (15mn)

Restaurant-bar « El Paladar de la Habana »

Venez vous restaurer au restaurant-bar de Micropolis. Profitez d’un menu découverte composé de plusieurs mets typiques de Cuba, tels que du manioc et poitrine de porc frite, de l’effiloché de bœuf à la cubaine, du riz aux haricots noirs ou encore du riz au lait cubain.

Tous les jours dans le Hall E

Le grand spectacle "“TIERRA CALIENTE” de Pascal Clerc

Laissez-vous entraîner par l’énergie et la sensualité des musiques cubaines lors d’une expérience immersive au cœur de la culture du pays. Entre tradition, histoire et modernité, vibrez au rythme de ces chansons qui ont traversé les frontières. De Celia Cruz, en passant par le Buena Vista Social Club, Compay Segundo, et bien d’autres, (re)-découvrez ces musiques intemporelles et chaleureuses, interprétées par un groupe de 12 musiciens : le Colectivo Matanzas.

Vous aurez également la chance de voir sur scène Ivan Martinez et Yalili Rodriguez, danseurs professionnels originaires du pays, qui sauront refléter l’âme de Cuba dans toute sa complexité. D’autres surprises seront à découvrir lors de ce spectacle mouvementé…

Le spectacle se déroulera chaque jour à 11h30 (sauf le matin du samedi 24 mai), 15h, 17h +mais aussi les soirs de nocturne à 20h.

La traditionnelle fête foraine

De nouveau manèges seront installés sur le site de la Foire comtoise comme le Méga Loop, le Discovery, le Phantom Manor ou encore le Roller Coaster. D’autres feront leur grand retour comme L’infinité et la Grande roue.

Les exposants

Chaque jour vous pourrez rencontrer divers exposants en plein air dans les domaines suivants :

Mécanique et équipements

Espaces Verts & allée du marché

Animaux & matériels agricoles

À l’intérieur on retrouvera aussi quelques exposants tels que :

Artisans du monde, Hall d’accueil

Ameublement, Hall B1

Les animations agricoles

Profitez de la mini-ferme pédagogique des Vaujeans en plein coeur de la Foire et participez à des ateliers autour des sens pour petits et grands

Village agricole -Plein Air

Tous les jours

Animations musicales avec pianos Gaëtan Leroux

Venez vibrer au rythme de la musique sur le stand « Pianos Gaëtan Leroux ». Un pianiste animera l’espace avec des performances en live. Une ambiance chaleureuse et immersive pour mieux découvrir leurs pianos !

Tous les jours de nocturne à 18h & samedi 24, jeudi 29 et samedi 31 mai à 15h dans le Hall A2

Festival Outdoor

Laissez libre cours à votre curiosité et venez nombreux vous initier à l’outdoor sur le stand du Festival Grandes Heures Nature qui vous réserve de belles surprises !

Tous les jours - Zone C espace plein air

La Chambre interdépartementale d’agriculture 25/90 & ses partenaires

Découvrez de nombreuses animations avec les réseaux des producteurs fermiers « J’veux du local » et « Bienvenue à la ferme ». À tester cette année : bar à lait, vélo à smoothie, quiz sur l’agriculture et la saisonnalité des fruits et légumes… Entre découvertes et dégustations, profitez d’un bon moment au village agricole !

Marché aux plantes

Amoureux de la nature ou passionnés de jardinage, découvrez en plein cœur de la Foire un marché aux plantes proposé par les Pépinières de Marnay.

Dans l’espace Plein air

Les jeux de la Comté

Venez participer aux ateliers peinture de figurines avec les Jeux de la Comté : Pokémon, Space Marine ou Walt Disney, il y en a pour tous les goûts !

Samedi 24 mai, dimanche 25 mai, mercredi 28 mai, jeudi 29 mai, samedi 31 mai et dimanche 1 er juin à 11h, 14h, 15h, 16h & 17h dans le hall E

CDOS25

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Doubs vous informe sur les pratiques sportives de façon ludique ! Venez participer chaque jour à différentes activités pour petits et grands !

Tous les jours au parvis nord plein air

Des ateliers "savoir faire plus avec moins"

Initiez-vous au tir laser sportif et venez tester votre habileté au tir tous les jours avec “Savoir-Faire Plus Avec Moins” ! Découvrez également les secrets du feu : comment allumer un feu sans briquet ni allumettes et devenez un véritable Mike Horn !

Ateliers de tir laser sportif tous les jours à 11h, 14h30, 16h00 et 17h30 (inscription obligatoire) & ateliers secrets du feu tous les jours en continu de 11h à 17h dans l’espace plein air

Des ateliers maquillage avec Petits loups

Petits Loups maquillages enfants se joint à la fête et vous propose des ateliers maquillage qui sublimeront petits et grands avec leur création préférée. Animation réservée aux enfants de plus de 3 ans (tarifs sur place).

Tous les jours, stand BO3 dans le Hall E

Lama Loisir Mamirolle

Vivez une aventure unique avec Lama Loisir de Mamirolle et plongez dans le monde merveilleux des lamas. Présentation de lamas, parcours d’agilité et ateliers découverte vous attendent. Profitez de deux journées riches en en activités interactives pour toute la famille ! Hall A1 Les dessous de la basse-cour

Aux côtés de la Société franc-comtoise des amis de la Basse-Cour, ne manquez pas la présence de volailles, lapins, pigeons, oiseaux d’ornements et autres petits animaux à ailes ou pattes ! Hall A1

Un espace allaitement

Profitez d’un espace allaitement pour nourrir bébé en toute intimité durant la Foire avec Doula Synergie !

Tous les jours dans la hall E stand C67

Infos +

maCommune.info est toujours présente sur la foire comtoise. Il est possible de se faire photographier avec le studiomaton avec en toile de fond un paysage de Cuba…

Foire Comtoise 2025

Du 24 mai au 1er juin

Horaires d’ouverture

De 10h à 23h*, les 24, 28, 29, 30 & 31 mai de 10h à 20h, les 25, 26 & 27 mai et le 1 er juin de 10h à 19h.

Accès par toutes les entrées (sauf : n°2 St Ferjeux et n°3 Mouras, fermées à 21h en nocturne)

Entrée gratuite

Lundi 26 et mardi 27 mai jusqu’à 13h30

Pour les moins de 6 ans

Samedi 24 mai ou samedi 31 mai pour les porteurs de la Carte Avantages Jeunes, sur présentation du coupon.

Jeudi 29 mai à partir de 19h sur présentation de la Carte Avantages Jeunes.

Tarifs d’entrée

Tarif normal : 7 €

Tarif réduit** : 6 €

**12/18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en situation de handicap. (sur présentation d’un justificatif)

Tarif enfant (6/11 ans) accompagné d’un adulte : 3 €

Prévente sur notre billetterie en ligne tickets.micropolis.fr (Pas d’attente en caisse)

(Pas d’attente en caisse) NOUVEAUTÉ Tarif tribu : (2 adultes & 2 enfants de 6 à 11 ans) : 15 €

Tarif tribu : (2 adultes & 2 enfants de 6 à 11 ans) : 15 € Tarif « Car » pour les usagers des lignes Mobigo LR201 et LR202 effectuant un trajet dans le sens Vesoul > Besançon : 5 € (sur présentation d’un justificatif)

Bon plan Pass Ginko / Foire Comtoise : simplifiez-vous la vie avec l’offre Ginko à 7 €. Pour un ticket journée + 1 entrée à la Foire (valable 24h à compter de la validation dans les bus / tram et/ou à la Foire, pour des trajets illimités sur le réseau) Disponible dans tous les canaux de vente Ginko (hors conducteur) Rechargeable sur les cartes souples (***coût du support en sus 0,20€) Déjà abonné ? Votre entrée à 5 €, sur présentation de votre carte d’abonné aux caisses de la Foire !