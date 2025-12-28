Le "Raclette tour 2026" de Chicandier fait étape à Belfort

Insolite • Le 25 janvier 2026, la ville de Belfort accueillera le Raclette Tour de l’humoriste Jason Chicandier. Un événement qui se veut à la fois populaire et solidaire.

En 2026, la France accueillera la toute première tournée nationale dédiée à la raclette avec Chicandier. Du 25 janvier au 19 avril 2026, le Raclette Tour sillonne la France pour huit dates, huit villes, huit rendez-vous populaires, festifs et engagés. La ville de Belfort lancera le début des festivités avec un coup d’envoi donné dans la cité du Lyon le 25 janvier 2026.

Le but ? Transformer l’un des plats préférés des Français en véritable événement itinérant, au service du partage, de la convivialité… et de la solidarité, comme l’explique Chicanier lui-même en vidéo.

Fromage fondu à volonté, poêlons en action, grandes tablées, ambiance hivernale assumée : le Raclette Tour célèbre tout ce qui fait le succès de la raclette. Mais cette tournée ira également un peu plus loin que la gourmandise puisqu’à chaque étape, un chèque sera remis à une association locale. Pour les organisateurs, "le plaisir devient alors un levier d’action, et la fête un moyen concret de soutenir ceux qui en ont besoin".

Une tournée qui révèle aussi les talents

Autre singularité du Raclette Tour : le Raclette Tour Talent. Dans chaque ville, des artistes amateurs, chanteurs, humoristes, talents visuels, sont invités à monter sur scène pour se produire devant le public. Une façon de "mettre en lumière des talents locaux, de créer du lien et de faire émerger des parcours artistiques, au cœur d’un événement grand public", précise encore l’organisation.

Infos +

Réservé à 300 convives, l'événement est sur réservation uniquement. La billetterie ouvrira prochainement.

À partir de 39€

Les dates du Raclette Tour 2026