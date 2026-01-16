Léa Coulon et Julian Perraud en finale nationale du concours de jeunes bergers

Les deux lycéens de Dannemarie-sur-Crête, Léa Coulon et Julien Perraud, se sont qualifiés le 15 janvier dernier lors de la finale territoriale Franche-Comté des Ovinpiades jeunes bergers à Port-sur-Saône pour la finale nationale qui aura lieu le 21 février 2026 lors du Salon international de l’Agriculture à Paris.

La finale territoriale Franche-Comté des Ovinpiades jeunes bergers a réuni près de 43 jeunes issus des enseignements agricole. Âgés de 16 à 24 ans, les participants "ont démontré technique, rigueur et détermination", précise les organisateurs, à travers une série d’épreuves directement inspirées du quotidien d’un éleveur de brebis : tri électronique, état de santé et état corporel, parage des onglons, choix du bélier, pose de clôture…

À l’issue de la journée, Léa Coulon et Julian Perraud du Lycée agricole de Dannemarie-sur-Crête se sont imposés comme les deux meilleurs jeunes bergers de Franche-Comté. Ils représenteront leur territoire lors du prochain Salon de l’Agriculture à Paris. Quatre jeunes représenteront ainsi fièrement la région Bourgogne Franche-Comté, face à 36 autres finalistes venus de toute la France.