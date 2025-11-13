L’Enilea de Mamirolle et Poligny ouvrent leurs portes en décembre

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le 6 décembre 2025, l’école nationale de l’innovation, des laboratoires, de l’eau et de l’alimentation ouvre les portes de ses deux campus : Besançon-Mamirolle et Poligny à l’occasion d’une matinée spéciale dédiée aux formations post-bac accessibles via Parcoursup.

Les visiteurs pourront y découvrir l’ensemble des formations proposées par ENILEA avec un focus sur les parcours BAC+3, c’est à dire BTS + licences professionnelles

“Nous voulons donner aux jeunes les clés pour comprendre nos métiers et les encourager. La majeure partie de ceux qui viennent à nos portes ouvertes finissent par s’inscrire !” Patrick Mathieu, directeur d’ENILEA.

Programme du samedi 6 décembre

Cette journée se déroulera de 9h à 13h avec :

Des animations

Une présentation des formations avec des enseignants

Des échanges avec des élèves

Une visite des locaux

Des conseils sur l’orientation

Pour rappel, au campus de Mamirolle, les formations sont orientées vers les métiers de fabrication des produits laitiers, mais aussi les métiers du laboratoire et de la gestion de l’eau. À Poligny, les étudiants découvrent les domaines de l’agroalimentaire au sens plus large dont les produits laitiers, ainsi que le domaine du contrôle qualité et des biotechnologies.

Infos +

Date : samedi 6 décembre 2025, de 9h à 13h , entrée gratuite et libre

Lieu : Campus de Mamirolle - 15 Grande Rue - 25620 Mamirolle

Campus de Poligny - 16 rue de Versailles - 39800 Poligny

Deux autres portes ouvertes sont programmées les 31 janvier 2026 (9h à 16h) et le 25 avril 2026 (9h à 13h)