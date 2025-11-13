Jeudi 13 Novembre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Education

L’Enilea de Mamirolle et Poligny ouvrent leurs portes en décembre

Publié le 13/11/2025 - 08:32
Mis à jour le 12/11/2025 - 15:07

Le 6 décembre 2025, l’école nationale de l’innovation, des laboratoires, de l’eau et de l’alimentation ouvre les portes de ses deux campus : Besançon-Mamirolle et Poligny à l’occasion d’une matinée spéciale dédiée aux formations post-bac accessibles via Parcoursup.

© ENILEA
© ENILEA
1/2 - © ENILEA
2/2 - © ENILEA

Les visiteurs pourront y découvrir l’ensemble des formations proposées par ENILEA avec un focus sur les parcours BAC+3, c’est à dire BTS + licences professionnelles

“Nous voulons donner aux jeunes les clés pour comprendre nos métiers et les encourager. La majeure partie de ceux qui viennent à nos portes ouvertes finissent par s’inscrire !” Patrick Mathieu, directeur d’ENILEA.

Programme du samedi 6 décembre

Cette journée se déroulera de 9h à 13h avec :

  • Des animations
  • Une présentation des formations avec des enseignants
  • Des échanges avec des élèves
  • Une visite des locaux
  • Des conseils sur l’orientation

© ENILEA

Pour rappel, au campus de Mamirolle, les formations sont orientées vers les métiers de fabrication des produits laitiers, mais aussi les métiers du laboratoire et de la gestion de l’eau. À Poligny, les étudiants découvrent les domaines de l’agroalimentaire au sens plus large dont les produits laitiers, ainsi que le domaine du contrôle qualité et des biotechnologies.

Infos +

Date : samedi 6 décembre 2025, de 9h à 13h , entrée gratuite et libre

  • Lieu : Campus de Mamirolle - 15 Grande Rue - 25620 Mamirolle
  • Campus de Poligny - 16 rue de Versailles - 39800 Poligny

Deux autres portes ouvertes sont programmées les 31 janvier 2026 (9h à 16h) et le 25 avril 2026 (9h à 13h)

Allez + loin

Publié le 13 novembre à 08h32 par Hélène L.
