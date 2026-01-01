L'équipe de maCommune.info vous souhaite une bonne année 2026 !

Toute l’équipe de maCommune.info se réunit pour vous souhaiter, chères lectrices, chers lecteurs, une très bonne année 2026.

Avant tout, nous vous remercions pour votre fidélité.

Grâce à vous, notre site d'actualité pure player reste incontournable dans le paysage médiatique bisontin, grand bisontin et franc-comtois depuis plus de 15 ans. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à nous lire, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous rendre visite au salon Livres dans la Boucle et à la Foire comtoise.

Pour vous "servir", l'équipe de maCommune.info est composée de trois journalistes ultra motivées et particulièrement dynamiques, dont Alexane Alfaro, journaliste depuis 12 ans au sein de maCommune.info et rédactrice en chef depuis plus de trois ans, Hélène Loget, journaliste au sein de la rédaction depuis plus de 9 ans et Élodie Retrouvey, journaliste pour maCommune depuis plus de trois ans.

Du côté de la régie de maCommune.info, Anne-Lyse Fousseret reste fidèle au poste pour la publicité, la communication, la gestion des partenariats et les jeux.

De tout notre coeur, MERCI !

Nous vous souhaitons de passer une belle année malgré un contexte économique, social et international compliqué... L'équipe de maCommune garde une pensée pour celles et ceux qui, malheureusement, sont seul-es et loin de leurs proches en cette période.

À bientôt !