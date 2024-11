Les décès à Besançon (du 25 au 29 novembre 2024)

Le monde culturel de Besançon pleure l’un de ses grands ambassadeurs. Pierre, surnommé affectueusement Pierrot, est décédé ce mardi 12 novembre. Depuis plus de vingt ans, il était connu comme l’infatigable colleur d’affiches de Besançon et de son agglomération, faisant connaître spectacles, manifestations et événements politiques auprès de tous les publics.