Les joueurs du GBDH attendus au CHU de Besançon pour la semaine du sport à l’hôpital

Dans le cadre de la 21e édition de la semaine du sport, organisée par l’association Premiers de Cordée, les joueurs du GBDH seront présents au CHU de Besançon le 7 octobre 2025 pour jouer avec les enfants hospitalisés.

L’association précise que 80 services hospitaliers en France métropolitaine (par exemple les CHU de Nantes, Reims, Dijon, Limoges et les Centres hospitaliers de Dunkerque, Annecy et Vannes...) bénéficieront de ce dispositif. Grâce au soutien du mouvement sportif (fédérations, ligues, comités et clubs), des sports tels que le football, l'athlétisme, le tennis, le judo, le handball, le biathlon, le badminton, l'escrime, le bowling, le karaté ou le rugby, entre autres, seront ainsi pratiqués.

À Besançon, les enfants auront même la chance de pouvoir faire du sport avec des athlètes de haut niveau puisque les joueurs professionnels du Grand Besançon Doubs handball seront présents à leurs côtés le mardi 7 octobre 2025 de 14h à 16h. L’année dernière ce sont les joueuses de l’ESBF qui s’étaient prêtées au jeu.

Le but de cette journée étant d’offrir un moment autour de la pratique sportive et participer au bien-être physique et mental des enfants hospitalisés et de leurs patients.

