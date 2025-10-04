Samedi 4 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Santé Sport

Les joueurs du GBDH attendus au CHU de Besançon pour la semaine du sport à l’hôpital

Publié le 04/10/2025 - 11:02
Mis à jour le 03/10/2025 - 15:26

Dans le cadre de la 21e édition de la semaine du sport, organisée par l’association Premiers de Cordée, les joueurs du GBDH seront présents au CHU de Besançon le 7 octobre 2025 pour jouer avec les enfants hospitalisés. 

Match des enfants en équipe avec les joueuses sous les regards des curieux © Zoé Coutelle
Match des enfants en équipe avec les joueuses sous les regards des curieux © Zoé Coutelle

L’association précise que 80 services hospitaliers en France métropolitaine (par exemple les CHU de Nantes, Reims, Dijon, Limoges et les Centres hospitaliers de Dunkerque, Annecy et Vannes...) bénéficieront de ce dispositif. Grâce au soutien du mouvement sportif (fédérations, ligues, comités et clubs), des sports tels que le football, l'athlétisme, le tennis, le judo, le handball, le biathlon, le badminton, l'escrime, le bowling, le karaté ou le rugby, entre autres, seront ainsi pratiqués. 

À Besançon, les enfants auront même la chance de pouvoir faire du sport avec des athlètes de haut niveau puisque les joueurs professionnels du Grand Besançon Doubs handball seront présents à leurs côtés le mardi 7 octobre 2025 de 14h à 16h. L’année dernière ce sont les joueuses de l’ESBF qui s’étaient prêtées au jeu. 

Le but de cette journée étant d’offrir un moment autour de la pratique sportive et participer au bien-être physique et mental des enfants hospitalisés et de leurs patients. 

À propos de Premiers de Cordée : 

  • L'association propose gratuitement, tout au long de l'année, des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et/ou en situation de handicap. Elle est présidée par Nathalie Péchalat et parrainée par Kylian Mbappé, Thierry Omeyer, Maxime Médard, Vincent Clerc, Marion Rousse, Arsène Wenger, Benjamin Ferré et Stéphane Houdet.
  • Premiers de Cordée a également développé Hopi Sport, une tour mobile muti-activités qui se déplace de chambre en chambre, à l'hôpital, pour permettre aux enfants ne pouvant pas se déplacer de pratiquer eux aussi une activité physique.

chu de besançon enfants hospitalisés GBDH handball

Publié le 4 octobre à 11h02 par Elodie Retrouvey
