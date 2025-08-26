Mardis des rives : soirée de clôture ce mardi à Besançon

C’est la dernière affiche des Mardis des Rives édition 2025. Après déjà sept concerts qui se sont déroulés tout autour du Doubs pendant deux mois, c’est le final ce soir dans les rues de Besançon.

Avec plus de 15.000 spectateurs en 2024, les Mardis des rives sont un incontournable de l’été bisontin. Les derniers concerts auront lieu ce mardi 26 août à Besançon, au parc de la rhodiacéta. Le premier concert commencera à 19h.

19h - Le Bal des Sales Gosses – Rock familial

Naviguant entre chanson rock, ballade ou chanson française, les quatre musiciens mettent en scène des histoires de souris qui dansent ou de gentils vampires. Parfait pour les petits et pour les grands, c’est l’occasion parfaite pour un moment en famille.

20h30 - El Gato Negro – Pop subtropicale

Ce sont les musiques latines qui clôtureront les Mardis des rives, avec El Gato Negro. Un joli mélange de poésie, de philosophie et d’histoires d’amour. De nombreux instruments seront sur la scène, comme la flute, la guitare, la trompette ou encore des percussions.

Infos pratiques