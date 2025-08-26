Mardis des rives : soirée de clôture ce mardi à Besançon

Avec plus de 15.000 spectateurs en 2024, les Mardis des rives sont un incontournable de l’été bisontin. Les derniers concerts auront lieu ce mardi 26 août à Besançon, au parc de la rhodiacéta. Le premier concert commencera à 19h.
19h - Le Bal des Sales Gosses – Rock familial
Naviguant entre chanson rock, ballade ou chanson française, les quatre musiciens mettent en scène des histoires de souris qui dansent ou de gentils vampires. Parfait pour les petits et pour les grands, c’est l’occasion parfaite pour un moment en famille.
20h30 - El Gato Negro – Pop subtropicale
Ce sont les musiques latines qui clôtureront les Mardis des rives, avec El Gato Negro. Un joli mélange de poésie, de philosophie et d’histoires d’amour. De nombreux instruments seront sur la scène, comme la flute, la guitare, la trompette ou encore des percussions.
Infos pratiques
- Sur les sites des concerts, des stands et des animations seront proposés. Parmi eux, le bibliobus de la Ville de Besançon. Pendant toute la soirée, un salon de lecture et un large choix de documents à emprunter seront mis à disposition (BD, romans, mangas, DVD…). Il faudra posséder la carte des bibliothèques de Besançon, cependant pas de panique, il sera possible de le faire gratuitement sur place.
- Une chaîne WhatsApp est à disposition pour rester informé des actualités en temps réel lors des différents soirées. Il y aura également du contenu exclusif.