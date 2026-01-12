Les naissances à Besançon (du 12 au 16 janvier 2026)

Communiqué du lundi 12 janvier 2026
- Judith, fille de Florent JAPIOT, ingénieur et de Léa GUILLAUME, pharmacienne.
- Léonie, fille de François LARCHER, salarié agricole et de Coralie FAIVRE, salariée agricole.
- Soline, fille de Stéphane DUCROT, technicien bureau d'études et de Charline THUREL, conseillère en création d'entreprise.
- Anna, fille de Baptiste HUOT, directeur d'agence bancaire et de Léa POURCELOT, gestionnaire des ressources humaines.
- Aloïs, fils de Paul DARD, agriculteur et de Sophie BOILLIN, professeur des écoles.
- Tehani, fille de Adolphe WACHOÏMA, technicien installateur vidéo et de Cindy PREVITALI, garde d'enfants à domicile.