Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 12 au 16 janvier 2026)

Publié le 12/01/2026 - 09:42
Mis à jour le 12/01/2026 - 09:45

Communiqué du lundi 12 janvier 2026

  • Judith, fille de Florent JAPIOT, ingénieur et de Léa GUILLAUME, pharmacienne.
  • Léonie, fille de François LARCHER, salarié agricole et de Coralie FAIVRE, salariée agricole.
  • Soline, fille de Stéphane DUCROT, technicien bureau d'études et de Charline THUREL, conseillère en création d'entreprise.
  • Anna, fille de Baptiste HUOT, directeur d'agence bancaire et de Léa POURCELOT, gestionnaire des ressources humaines.
  • Aloïs, fils de Paul DARD, agriculteur et de Sophie BOILLIN, professeur des écoles.
  • Tehani, fille de Adolphe WACHOÏMA, technicien installateur vidéo et de Cindy PREVITALI, garde d'enfants à domicile.

naissances

Publié le 12 janvier à 09h42 par Elodie Retrouvey
Etat-civil

