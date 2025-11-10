Lundi 10 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Vie locale
Publi-Infos

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Publié le 10/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 06/11/2025 - 10:02

PUBLI-INFO • Deux ans après la reprise de l’hypermarché de la galerie Chateaufarine, découvrez notre Intermarché totalement repensé, à la découverte d’un marché frais valorisant nos fabrications, nos produits locaux et nos partenariats régionaux.

© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
© Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
1/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
2/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
3/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
4/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
5/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
6/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
7/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
8/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
9/9 - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins

Des chiffres qui en disent long

Intermarché Chateaufarine, c’est 28 000 références proposées au quotidien pour répondre à tous les besoins des familles bisontines.
Le magasin s’étend sur 6 086 m² de surface commerciale, un espace légèrement réduit par rapport à l’ancienne enseigne, et pour une bonne raison : la création de nouveaux laboratoires de production.

Ces « labos » regroupent les métiers de bouche du magasin : pâtisserie, poissonnerie, boulangerie, fraiche découpe, boucherie et traiteur. Tout a été refait à neuf pour offrir davantage de qualité, de transparence et de savoir-faire local.

Des offres tout au long de la semaine

Pour fêter cette réouverture, bénéficiez de 20€ en avantage carte dès 100€ d’achat, du mardi 11 au samedi 15 novembre, (offre réservée aux porteurs de la carte fidélité, limitée à une fois par porteur et par semaine).

Tentez également de gagner un an de courses sur notre borne de jeu (200€ par mois, soit 2400€ !) en scannant votre ticket de caisse, ou remportez votre caddie du jour !

Enfin, (re)découvrez nos produits locaux en bénéficiant d’offres exceptionnelles sur une sélection de produits ! Mont d’or, saucisse de m-Morteau, pièce à fondue, crémant… Nous sommes fiers de nos producteurs d’ici !

Pour plus d'offres et d'informations, utilisez ce lien vers le prospectus d'Intermarché Besançon : ici

Un travail d’équipe avant tout

Ce résultat nous le dédions avant tout à nos équipes qui ont dû s’adapter à tous ces changements ces deux dernières années. Grâce au travail de chacun de nos collaborateurs, nous sommes fiers de vous présenter votre nouvel espace de vie.

Infos +

Intermarché Besançon – Chateaufarine

  • 2 rue René Char - 25000 Besançon
  • Tel : 03 81 41 44 00

Ouverture :

  • Du lundi au samedi : 8h30 à 20h00
  • Ouvertures exceptionnelles :
    • Mardi 11 novembre
    • Dimanche 30 novembre
    • Dimanche 07 décembre
    • Dimanche 14 décembre
    • Dimanche 21 décembre
    • Mercredi 24 décembre

Intermarché Besançon – Chateaufarine sur internet

  • FaceBook : cliquer sur ce lien 
  • Instagram : cliquer sur ce lien 
  • Google  : cliquer sur ce lien
  • X : cliquer sur ce lien

centre commercial chateaufarine chateaufarine intermarché

Publié le 10 novembre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Vie locale

Besançon
Sport Vie locale

Besançon : bientôt un vélodrome à Témis ?

À la veille du conseil communautaire, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole (GBM) et Gilles Ory, vice-président en charge des Sports et des Équipements sportifs, ont présenté ce mercredi 5 novembre, les conclusions de l’étude de faisabilité d’un nouvel équipement sportif multisports, intégrant un vélodrome couvert dans la zac de Témis à Besançon, menée par le bureau d’études Corps d'Etats Techniques (CET).

anne vignot bmx cyclisme gilles ory vélodrome vtt
Publié le 5 novembre à 18h20 par Alexane
Besançon
Sport Vie locale

Besançon de nouveau labellisée “Ville Active & Sportive”

Pour la deuxième fois consécutive, Besançon obtient le label “Ville Active & Sportive” au niveau 4 lauriers, la plus haute distinction du Conseil national des Villes actives et sportives (CNVAS), sous le haut patronage du ministère des Sports et avec le soutien de l’Agence nationale du Sport.

association sportive distinction grandes heures nature récompense sport
Publié le 5 novembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

“Le vivre-ensemble et le bal des caricatures”, un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

bar battant boutique jeanne antide citoyen ivresse place de la révolution tribune vivre ensemble
Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 3.78
nuageux
le 10/11 à 09h00
Vent
0.62 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
92 %
 