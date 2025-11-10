L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Des chiffres qui en disent long
Intermarché Chateaufarine, c’est 28 000 références proposées au quotidien pour répondre à tous les besoins des familles bisontines.
Le magasin s’étend sur 6 086 m² de surface commerciale, un espace légèrement réduit par rapport à l’ancienne enseigne, et pour une bonne raison : la création de nouveaux laboratoires de production.
Ces « labos » regroupent les métiers de bouche du magasin : pâtisserie, poissonnerie, boulangerie, fraiche découpe, boucherie et traiteur. Tout a été refait à neuf pour offrir davantage de qualité, de transparence et de savoir-faire local.
Des offres tout au long de la semaine
Pour fêter cette réouverture, bénéficiez de 20€ en avantage carte dès 100€ d’achat, du mardi 11 au samedi 15 novembre, (offre réservée aux porteurs de la carte fidélité, limitée à une fois par porteur et par semaine).
Tentez également de gagner un an de courses sur notre borne de jeu (200€ par mois, soit 2400€ !) en scannant votre ticket de caisse, ou remportez votre caddie du jour !
Enfin, (re)découvrez nos produits locaux en bénéficiant d’offres exceptionnelles sur une sélection de produits ! Mont d’or, saucisse de m-Morteau, pièce à fondue, crémant… Nous sommes fiers de nos producteurs d’ici !
Pour plus d'offres et d'informations, utilisez ce lien vers le prospectus d'Intermarché Besançon : ici
Un travail d’équipe avant tout
Ce résultat nous le dédions avant tout à nos équipes qui ont dû s’adapter à tous ces changements ces deux dernières années. Grâce au travail de chacun de nos collaborateurs, nous sommes fiers de vous présenter votre nouvel espace de vie.
Infos +
Intermarché Besançon – Chateaufarine
- 2 rue René Char - 25000 Besançon
- Tel : 03 81 41 44 00
Ouverture :
- Du lundi au samedi : 8h30 à 20h00
- Ouvertures exceptionnelles :
- Mardi 11 novembre
- Dimanche 30 novembre
- Dimanche 07 décembre
- Dimanche 14 décembre
- Dimanche 21 décembre
- Mercredi 24 décembre
Intermarché Besançon – Chateaufarine sur internet