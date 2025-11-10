L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

PUBLI-INFO • Deux ans après la reprise de l’hypermarché de la galerie Chateaufarine, découvrez notre Intermarché totalement repensé, à la découverte d’un marché frais valorisant nos fabrications, nos produits locaux et nos partenariats régionaux.

Des chiffres qui en disent long

Intermarché Chateaufarine, c’est 28 000 références proposées au quotidien pour répondre à tous les besoins des familles bisontines.

Le magasin s’étend sur 6 086 m² de surface commerciale, un espace légèrement réduit par rapport à l’ancienne enseigne, et pour une bonne raison : la création de nouveaux laboratoires de production.

Ces « labos » regroupent les métiers de bouche du magasin : pâtisserie, poissonnerie, boulangerie, fraiche découpe, boucherie et traiteur. Tout a été refait à neuf pour offrir davantage de qualité, de transparence et de savoir-faire local.

Des offres tout au long de la semaine

Pour fêter cette réouverture, bénéficiez de 20€ en avantage carte dès 100€ d’achat, du mardi 11 au samedi 15 novembre, (offre réservée aux porteurs de la carte fidélité, limitée à une fois par porteur et par semaine).

Tentez également de gagner un an de courses sur notre borne de jeu (200€ par mois, soit 2400€ !) en scannant votre ticket de caisse, ou remportez votre caddie du jour !

Enfin, (re)découvrez nos produits locaux en bénéficiant d’offres exceptionnelles sur une sélection de produits ! Mont d’or, saucisse de m-Morteau, pièce à fondue, crémant… Nous sommes fiers de nos producteurs d’ici !

Pour plus d'offres et d'informations, utilisez ce lien vers le prospectus d'Intermarché Besançon : ici

Un travail d’équipe avant tout

Ce résultat nous le dédions avant tout à nos équipes qui ont dû s’adapter à tous ces changements ces deux dernières années. Grâce au travail de chacun de nos collaborateurs, nous sommes fiers de vous présenter votre nouvel espace de vie.

Infos +

Intermarché Besançon – Chateaufarine

2 rue René Char - 25000 Besançon

Tel : 03 81 41 44 00

Ouverture :

Du lundi au samedi : 8h30 à 20h00

Ouvertures exceptionnelles : Mardi 11 novembre Dimanche 30 novembre Dimanche 07 décembre Dimanche 14 décembre Dimanche 21 décembre Mercredi 24 décembre



Intermarché Besançon – Chateaufarine sur internet