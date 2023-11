Lip•ologie, une histoire horlogère au musée du Temps à Besançon

En 1973, les ouvrières et ouvriers de l’entreprise horlogère Lip à Besançon se lancent dans une lutte active et collective pour sauver leurs emplois. Lip était alors la 8e entreprise horlogère mondiale et la 1ère française : 10 millions de Français(e)s possédaient une Lip.

En 2023, 50 ans après un conflit social sans équivalent en France, les commémorations se succèdent, à Besançon et ailleurs, tant il a marqué les mémoires.

Concluant cette année anniversaire, le musée du Temps porte à son tour un regard sur l’entreprise et ses 110 ans d’existence. Au-delà du conflit lui-même, l’exposition Lip•ologie s’interroge sur ce qui a fait de Lip un nom marquant et emblématique.

Emblématique, Lip l’est à bien des titres. Des montres précises et accessibles à toutes et tous, une communication inventive, des innovations techniques et des usines ultra modernes, des dirigeants atypiques, sans oublier une identité forte partagée par ses salarié(e)s : tout ceci confère à la marque une place à part dans l’histoire de l’horlogerie française et dans le cœur des Français(e)s.

Lip parle à toutes et tous, du moins à beaucoup : mémoires engagées des ancien•ne•s Lip, de leurs enfants, ami(e)s, sympathisant(e)s ou opposant(e)s, mais souvenirs aussi d’une première montre, de celle de sa grand-mère, ou simplement goût des montres anciennes et d’aujourd’hui.... Chacun(e) est légitime à voir Lip de son point de vue.

C’est également le parti pris de cette exposition. Lip•ologie est en effet à l’image de la collection du musée du Temps : représentative mais non exhaustive. Constituée depuis les années 1970 au gré de collectes dans l’usine désaffectée, de dons ou d’achats réguliers, la majorité de la collection est habituellement conservée en réserves. Mise en lumière dans Lip•ologie, elle se décline au fil de chapitres éclairant l’histoire de l’entreprise.

De chronologie à typologie en passant par technologie ou apologie, c’est la construction d’une ”mythologie” qui apparaît.

Lip•ologie, c’est donc une porte ouverte sur des recherches à poursuivre, une histoire à compléter, pour rendre compte de la vie de l’entreprise, de sa production et de ses ouvrier(ère)s.

Car au-delà des faits, des chiffres, des montres, des distinctions et des combats, ce sont des vies, une ville et la société française qui ont été marquées par Lip, par ses succès et ses déboires.

Infos pratiques