Besançon
Economie Immobilier

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon

Publié le 19/01/2026 - 14:21
Mis à jour le 19/01/2026 - 14:21

Dans un contexte national marqué par un ralentissement de la production de logements neufs, l’année 2025 apparaît contrastée pour Besançon. Si la baisse des ventes et des mises en chantier est nette, certains indicateurs locaux traduisent une capacité d’adaptation du marché et une confiance maintenue des opérateurs. Explications avec Fabrice Jeannot, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers Bourgogne Franche-Comté ce lundi 19 janvier.

En France, à l’échelle nationale, l’Observatoire de l’immobilier de la Fédération des promoteurs Immobiliers (FPI) dresse le constat d’un cycle baissier. Le document fait état d’une ”baisse historique des ventes”, accompagnée d’un ”recul des ouvertures de chantier” et d’une ”diminution des mises en vente”.

Dans ce contexte, un indicateur se distingue néanmoins : ”le nombre de permis de construire (PC) obtenus augmente”. Cette évolution témoigne d’une anticipation de la part des professionnels, malgré un environnement économique et réglementaire exigeant.

© FPI

Sur le plan des prix, la stabilité prévaut. ”Les prix ne baissent pas”, indique Fabrice Jeannot, en raison ”de la hausse des coûts de construction, du renforcement des normes, et d’un prix de foncier qui reste très élevé et rare”. Les prix moyens nationaux se situent autour de 5 000 euros TTC par mètre carré.

© FPI

Besançon : des ventes en retrait mais une offre toujours présente

Localement, Besançon s’inscrit dans cette tendance nationale, avec une contraction des ventes de logements neufs en 2025. Le nombre de réservations nettes est estimé à 140 logements, soit un ”niveau jamais aussi bas”, selon le vice-président.

© FPI

Pour autant, l’offre demeure structurée. ”À ce jour, 20 programmes immobiliers différents sont mis en vente, tous sites confondus, pour un total de 648 logements”. Le stock de logements à construire est estimé à environ 400 unités, offrant une capacité de réponse aux besoins futurs du territoire.

© FPI

Le délai d’écoulement de l’offre commerciale est évalué autour de 30 mois, traduisant un marché plus attentiste, mais non à l’arrêt.

Une dynamique locale portée par les permis de construire

Contrairement à la baisse des ventes, la production de permis de construire progresse à Besançon. En 2025, 32 permis ont été autorisés, correspondant à une moyenne haute depuis 2018. Ces autorisations représentent 624 logements, dont 180 en zone d’aménagement concerté.

Cette dynamique reflète, selon Fabrice Jeannot, ”la confiance des promoteurs envers notre ville”, et constitue un indicateur prospectif important pour la production future de logements.

© Base données Sitadel

Des chantiers moins nombreux mais une activité préservée

Si les ouvertures de chantiers reculent en 2025, avec 13 opérations recensées, elles concernent néanmoins 222 logements effectivement lancés.

Fabrice Jeannot souligne par ailleurs que l’activité des entreprises locales du bâtiment ”a bien résisté jusqu’à septembre 2025”, montrant une certaine capacité de résilience du tissu économique local.

Un marché qui s’adapte aux évolutions structurelles

En conclusion, le vice-président de la FPI Franche-Comté qualifie 2025 d’”année très difficile”, dans un contexte marqué par l’absence de dispositifs fiscaux incitatifs, des conditions de financement encore exigeantes et l’application d’une réglementation environnementale renforcée.

Toutefois, le marché du logement neuf à Besançon Métropole ”n’est ni meilleur ni pire que celui des autres métropoles”. Il s’inscrit dans une phase d’ajustement, alors que ”le fossé grandit entre le besoin de logements et la production de logements”.

À plus long terme, les perspectives reposent sur un atout structurel. Selon Fabrice Jeannot, ”la richesse de Besançon pour demain, c’est son foncier constructible disponible”, un levier essentiel pour répondre aux besoins en logements et soutenir durablement l’activité du secteur du bâtiment, notamment par ses opérations d'aménagements publics via ses aménageurs, environ 2.000 logements pour les 10 ans à venir qui seront écoulés au fil des besoins.

Publié le 19 janvier à 14h21 par Alexane
