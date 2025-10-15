L’université lance une chaire de mécénat "REEL.i "

La Chaire REEL.i, première chaire de recherche de l'Université Marie et Louis Pasteur dédiée à l’économie et au droit de l’énergie, est créée dans le cadre du mécénat et soutenue par la Fondation FC’INNOV, apprend-on ce 15 octobre 2025.

"Le mécénat permet d'accélérer et de dynamiser la recherche, en créant un pont entre les mondes académique et économique, afin d'accompagner les territoires, les entreprises et les citoyens face aux grands enjeux de demain", tient à préciser l’université.

Le premier mécène de cette chaire multipartenaire est la société lyonnaise Origo – acteur en France pour la consommation d’énergies de source renouvelable. Il permet ainsi le lancement de la Chaire REEL.i (Renewable Energy Economics and Law for industry). Ce mécénat financera le recrutement d’un premier doctorant au sein de la Chaire, ainsi que plusieurs stages de recherche. Il contribuera également aux autres activités du Réseau EDEN.i et de la Chaire REEL.i telles que l’autoédition de publications scientifiques. La thématique d’intérêt général de sa thèse sera celle de l’impact des Garanties d’Origine (GO) sur la transition énergétique.

Elle s’appuiera sur des interactions fortes avec tous les acteurs de l’industrie des GO, afin d’assurer une solide connexion entre les travaux développés et les réalités éprouvées par les praticiens de la filière.

Le rôle de la Chaire REEL.i

La Chaire REEL.i mise sur l'évolution et la valorisation des parcours de recherche : un premier don de l’organisation européenne RECS Energy Certificate Association, basée aux Pays-Bas, a permis en 2025 de financer plusieurs actions menées par le Réseau EDEN.i avec parmi elles un stage de recherche sur la thématique des Garanties d’Origine.

La Chaire REEL.i se concentre sur trois axes prioritaires qui s’appuient sur l’expertise interdisciplinaire du réseau EDEN.i :

Communautés d’énergie & réseaux : anticiper les besoins de renforcement du réseau et les stratégies pour en réduire les coûts (stockage, gestion de la demande, etc.).

Valorisation du stockage : évaluer la valeur des technologies de stockage sur les différents marchés (énergie, réserves, capacités) à différentes échelles.

Garanties d’origine & prix du carbone : analyser et optimiser les mécanismes qui encouragent les investissements dans les énergies renouvelables et décarbonées.

Remarque : la Chaire pourra également porter des travaux sur des sujets connexes (mobilité partagée, solutions territoriales de décarbonation) en coopération avec de nouveaux partenaires.