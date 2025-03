L’Université Marie et Louis Pasteur fait son entrée dans le prestigieux classement QS World University

Le 14 mars dernier, l'université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a fait son entrée pour la première fois dans le classement thématique QS World University Rankings by Subject 2025. Un classement qualifié de "référence mondiale en matière d'évaluation universitaire" par l’UMLP qui se distingue dans deux disciplines : en "Physique et astronomie" dans la tranche 601-675 et en "Médecine" en 701-850.

Publié chaque année, le QS World University Rankings by Subject est l'un des classements académiques "les plus influents au niveau mondial" rappelle l’université dans son communiqué. Il repose sur cinq indicateurs : réputation académique, réputation de l'employeur, citations de recherche par article, H-index et réseau de recherche international.

L'édition 2025 couvre 55 disciplines réparties en cinq grands domaines. Cette année, 1 757 institutions issues de 101 pays sont recensées, reflétant la compétition et la diversité des universités à travers le monde. L'entrée de l'université Marie et Louis Pasteur dans ce classement prestigieux reflète donc"son engagement continu en faveur de la recherche et d'une formation adaptée aux défis contemporains".

"Cette première entrée dans le classement QS est une reconnaissance du travail accompli par nos équipes et un levier de visibilité important à l'échelle internationale", se réjouit Macha Woronoff, présidente de l'université Marie et Louis Pasteur. En physique et astronomie, l'UMLP se positionne à la 25e place française et occupe la 24e place pour le domaine de la médecine.