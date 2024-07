Météo du week-end : des orages et du soleil en Franche-Comté 

Samedi matin, les habitants de Besançon, de Dole ou encore de Lons-le-Saunier vivront des orages. Ailleurs, le soleil sera présent accompagné de quelques nuages. Côté températures : 16°C à Morez, 18°C à Belfort et Pontarlier, 19°C à Besançon, 20°C à Vesoul et Dole, 21°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les orages gagneront l’ensemble du territoire comtois et les températures baisseront quelque peu avec 18°C à Besançon, Pontarlier, Dole et Belfort, 19°C à Vesoul, 20°C à Lons-le-Saunier.

Dimanche matin, le temps devrait être plus serein malgré de la pluie attendue dans le Haut-Doubs et les reliefs jurassiens. Ailleurs, le soleil sera voilé. Températures : 12°C à Morez et Pontarlier, 13°C à Belfort, 14°C à Dole, 15°C à Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, la Franche-Comté devrait profiter du soleil malgré des nuages. Le mercure montera légèrement avec 18°C à Pontarlier et Morez, 19°C à Belfort, 21°C à Besançon et 22°C à Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end et bonnes vacances aux juilletistes !