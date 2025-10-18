Météo en Franche-Comté : un week-end d’automne calme et lumineux dans l’ensemble

La Franche-Comté connaîtra un week-end des 18 et 19 octobre plutôt sec, marqué par un ciel souvent dégagé voire voilé et des températures modérées pour la saison, selon les prévisions de Météo France. Les vacances de la Toussaint commencent bien...

Le week-end s’annonce globalement agréable à Besançon. Samedi 18 octobre, le soleil dominera largement du matin au soir, sous un ciel à peine voilé par endroits. Les températures resteront douces pour la saison, avec des minimales autour de 5 °C au lever du jour et des maximales proches de 16 °C l’après-midi. Le vent restera faible et variable, ne dépassant pas les 10 km/h, selon Météo-France.

Dimanche 19 octobre, la matinée s’ouvrira sous un ciel légèrement voilé, avant une augmentation progressive de la nébulosité au fil des heures. L’atmosphère demeurera douce, avec des températures maximales pouvant atteindre 18 °C, sans risque de précipitations significatif.

Sur les hauteurs du Haut-Doubs, Pontarlier connaîtra un temps sec et lumineux tout au long du week-end. Samedi 18 octobre, le soleil s’imposera dès les premières heures, malgré un début de journée frais, avec environ 4 °C au petit matin. L’après-midi sera agréablement ensoleillée, les maximales atteignant 14 °C sous un vent quasi nul.

Dimanche 19 octobre conservera ces conditions calmes et sèches, mais la fraîcheur matinale sera plus marquée, avec des minimales proches de 0 °C. Le soleil dominera encore une grande partie de la journée, accompagné de températures maximales avoisinant 17 à 18 °C, offrant une ambiance automnale lumineuse

Le ciel restera globalement clément à Vesoul durant ce week-end. Samedi 18 octobre, la journée débutera sous un ciel dégagé et un froid matinal marqué, avec des minimales autour de 2 °C. L’après-midi bénéficiera d’un soleil dominant, parfois voilé par des nuages élevés, et des températures maximales atteignant 15 °C, selon Météo-France.

Dimanche 19 octobre, le temps deviendra progressivement plus nuageux, notamment en seconde partie de journée, sans risque majeur de pluie. Les températures resteront douces pour la saison, oscillant entre 4 °C le matin et 18 °C l’après-midi.

Belfort devrait connaître un ciel clair ou faiblement voilé samedi, et davantage de nuages dimanche après-midi, avec des températures dans les mêmes fourchettes que pour Besançon (maximales de l’ordre de 16 à 18 °C).

À Dole, les conditions seront comparables à celles de Besançon, c’est-à-dire un samedi ensoleillé et un dimanche plus couvert, avec des maximales autour de 16 à 18 °C.

À Lons-le-Saunier, le samedi sera ensoleillé, et le dimanche sera davantage nuageux, avec des températures maximales de l’ordre de 16 à 18 °C.